Tennis : Retour sur terre manqué pour Arthur Fils, les critiques fusent déjà

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Considéré comme l'une des grandes promesses de l'avenir, Arthur Fils a vécu un enfer mardi soir à Buenos Aires pour sa reprise sur terre battue. Le jeune Français de 19 ans s'est incliné face à l'expérimenté serbe Dusan Lajovic au premier tour en produisant un niveau de tennis un peu décevant. Forcément déçu de sa performance, il doit composer avec les critiques quasi-automatiques qui accompagnent les réseaux sociaux. Mais on ne peut pas tout avoir trop vite...

Numéro 36 au classement ATP cette semaine, Arthur Fils a manqué son retour à la compétition. Eliminé au deuxième tour de l'Open d'Australie, il avait annoncé en fin de saison dernière qu'il avait changé son calendrier pour 2024. Au programme, c'est donc terre battue en abondance à partir du mois de février pour optimiser ses chances pour ses deux objectifs principaux : Roland-Garros et les Jeux olympiques. L'aventure continuera pour lui à Rio, un ATP 500, et à Santiago avant de retrouver le dur.

Retour difficile

Opposé au vétéran serbe Dusan Lajovic, la tâche n'allait pas être facile pour Arthur Fils. 58ème mondial à 33 ans, le Serbe est très à l'aise sur terre battue et mardi soir, il a proposé une performance de taille. Ancien finaliste à Monte-Carlo (en 2019), il a remporté le match en deux sets face à un Arthur Fils un peu trop brouillon. Ce dernier a eu du mal au service (9 doubles fautes) et a multiplié les fautes en coup droit notamment. Si cette défaite peut être frustrante, il n'y a pas à tirer la sonnette d'alarme pour le moment.

Tennis : Nouveau craquage pour Caroline Garcia, elle déballe tout https://t.co/gijwCQkCrd pic.twitter.com/Jpeelnr2mR — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

Une déception pour les fans

Attendu comme le prochain grand joueur français, Arthur Fils n'a que 19 ans et a déjà réalisé de grandes performances sur le circuit ATP. Cette défaite va sûrement refroidir quelques observateurs, comme à chaque fois, mais il faudra du temps pour répondre aux attentes. « Si, à la fin d'un match, on m'insulte ou si les médias me critiquent, je l'entends, je le vois, mais ça va rester cinq minutes dans ma tête. Je m'en fiche, il y a plus important. Si tu te mets dans la tête que tu dois être celui qui fera de nouveau briller un pays, ça peut être un poids. Moi, je vais être critiqué, c'est sûr et certain » déclarait-il à L'Equipe en tout début de saison.

Un choix fort

En décidant de disputer la tournée sud-américaine sur terre battue cette année, Arthur Fils a annoncé son principal objectif de la saison : réussir sur cette surface pour arriver dans des conditions optimates à Roland-Garros et aux JO. Le Français doit cependant continuer à marquer des points pour garder sa place parmi les sélectionnés pour les Jeux, lui qui est numéro 3 tricolore mais à portée de tire d'autres joueurs.