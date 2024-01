Tennis : Arthur Fils en forme, déjà un premier grand défi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 36 au classement ATP au démarrage de cette nouvelle saison, Arthur Fils est le plus jeune joueur du top 50. Le Français a marqué les esprits en 2023 et espère bien continuer sur cette voie, lui qui se positionne en tant que grand espoir du tennis tricolore. Pour démarrer 2024, il a choisi de se lancer à Hong Kong, un tournoi où il retrouvera le numéro 5 mondial Andrey Rublev ce vendredi à l'occasion des quarts de finale. Un rendez-vous de taille pour lancer l'année.

En réussissant à passer du top 250 au top 40 en l'espace d'un an, Arthur Fils a prouvé qu'il avait de grandes ambitions. Le jeune Français, vainqueur de son premier titre sur le circuit ATP en mai dernier à Lyon, met tout en place pour passer encore plus de caps, dans une année olympique et forcément importante pour lui. Ce vendredi, il tentera de dominer le troisième top 10 de sa carrière, un certain Andrey Rublev, qui a bien lancé sa saison.

Des bons débuts

Pour son premier tournoi de l'année, Arthur Fils a choisi la nouveauté en ne débarquant pas tout de suite sur le continent australien. Il est présent à Hong Kong cette semaine où il a déjà battu le Croate Borna Gojo et le Suisse Marc-Andrea Huesler, deux bons joueurs du top 100 qu'il fallait maîtriser. S'il a perdu un set pour son entrée en lice, tout n'a pas été simple non plus lors de son deuxième match et il a dû vraiment se battre. Espérons pour lui qu'il sera dans la bagarre pour la suite du tournoi.

Tennis : Coup dur pour Djokovic, il lâche une confidence https://t.co/YStAbuz5zP pic.twitter.com/I8cX83rqic — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Rublev, gros obstacle

Sur sa route, Arthur Fils va devoir maintenant affronter Andrey Rublev. Le Russe, qui a gagné en régularité au cours des derniers mois, sera forcément un adversaire dangereux pour le Français, qui a la chance d'affronter un joueur de ce calibre dès le premier tournoi de l'année. En effet, au vu de ses ambitions pour le futur, Arthur Fils devra de toute façon apprendre à défier ces joueurs un peu plus régulièrement, et les battre. Pour rappel, en 2023, il a obtenu ses deux premières victoires face au top 10 : Casper Ruud à Hambourg et Stéfanos Tsitsipas à Anvers.

Un défi de taille qui pourrait être bien récompensé

Alors qu'il disputera aussi le tournoi d'Auckland la semaine prochaine, Arthur Fils doit pourtant compter sur cette semaine pour tenter d'améliorer légèrement son classement. En effet, grâce à sa position actuelle au classement, il peut croire à un statut de tête de série pour l'Open d'Australie. Si jamais il parvenait à battre Andrey Rublev ce vendredi et ensuite gagner le titre, il passerait 29ème provisoirement, ce qui serait suffisant pour être protégé. L'enjeu est important.