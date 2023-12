Tennis : Arthur Fils futur patron, il le tacle

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Révélation tricolore sur le circuit en 2023, Arthur Fils pointe aujourd'hui à la 36ème place mondiale. Numéro 3 français, le natif de Courcouronnes était environ 250ème il y a un an mais il a connu une progression éclair pour se propulser quasiment à l'intérieur du top 30. A seulement 19 ans, il s'est avancé comme le grand espoir du tennis français et n'a d'ailleurs pas peur d'afficher clairement ses ambitions.

A 19 ans, Arthur Fils a pourtant tout d'un grand. Ces derniers mois, en plus d'avoir connu des résultats satisfaisants, il a pris la décision de s'entourer de deux grands coachs afin de progresser et viser très haut. Cette grande ambition affichée dans les médias peut être un piège et c'est d'ailleurs Guy Forget, ancien 4ème mondial, qui s'est penché sur la question.

Afficher ses ambitions, un danger ?

Dans notre culture, afficher clairement ses ambitions peut être mal perçu. Du moins, il faut ensuite éviter de complètement passer à côté de ses objectifs. Pour l'instant, ce n'est clairement pas le cas d'Arthur Fils. Le Français a connu une ascension extraordinaire un peu à la manière de Carlos Alcaraz et Holger Rune. « J’ose imaginer que [gagner un Grand Chelem] est dans un coin de sa tête. Ce serait maladroit de l’exprimer, on peut manger la feuille derrière… Pourquoi exposer publiquement son ambition ? Fais ton travail dans l’ombre, approche-toi des meilleurs et tu pourras gagner un Grand Chelem. Ce serait s’apporter une pression supplémentaire et un joueur de cet âge n’en a pas besoin » recadre Guy Forget.

Un exemple parlant

Ancien directeur de Roland-Garros, Guy Forget a vu passer beaucoup de champions dans sa carrière de joueur et même après lorsqu'il a pris la tête de l'équipe de France de Coupe Davis par exemple. Et il a une préférence sur le modèle à tenter d'imiter... « Pour moi, Rafael Nadal est l’exemple du joueur humble, respectueux, qui a travaillé plus que d’autres dans l’ombre. Il revient encore et je suis convaincu qu’il aborde sa préparation avec la même rigueur que lorsqu’il avait 16 ans » affirme-t-il.

Un objectif déjà en tête

Alors qu'il pointe actuellement à la 36ème place mondiale, Arthur Fils n'était pas très loin de terminer l'année dans le top 30, synonyme de statut de tête de série en Grand Chelem. En effet, avec un ou deux petits résultats en plus, le Français aurait sûrement fait partie des 32 meilleurs, un objectif qu'il doit certainement se fixer pour sa reprise début 2024 à Hong Kong. Actuellement au Koweït pour s'entraîner avec Rafael Nadal, il reviendra très vite à la compétition.