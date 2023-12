Tennis : Ancien joueur, il balance sur le tennis français !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien 4ème mondial et vainqueur de 11 titres sur le circuit ATP durant sa carrière, Guy Forget a aussi été l'un des héros de la fabuleuse victoire de la France en Coupe Davis, la première dans l'ère Open, en 1991. Le natif de Casablanca est resté proche du tennis depuis toutes ces années puisqu'il a ensuite occupé plusieurs postes de capitaine et aussi de directeur de Roland-Garros notamment. Il s'est exprimé sur le récent changement de capitaine de l'Equipe de France de Coupe Davis.

Vainqueur de la Coupe Davis en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur, Guy Forget a connu une carrière formidable. Directeur du tournoi de Roland-Garros entre 2016 et 2021, le Français a occupé une position difficile et il a connu quelques critiques. Mais grâce à son expérience, il peut s'exprimer sur ce qu'il se passe dans le tennis français depuis quelques semaines. Dans un entretien pour Tennis Actu , il s'est confié sur plusieurs sujets.

Un secteur difficile

En intégrant les hauts rangs au sein de la Fédération française de tennis, Guy Forget a connu une grande expérience pendant des années. Mais il n'est pas parti dans le plus grand bonheur en 2021, comme il l'a rappelé. « J’aurais pu continuer même si le contrat proposé était plutôt une volonté de travailler avec une autre équipe. On parle de famille du sport, ça l’a été. Aujourd’hui, c’est plus que jamais très politique. Tout ce qui rentre dans ces considérations-là me dérange. J’ai la chance de pouvoir faire ce qui me plait, ce qui n’est pas toujours le cas de gens qui ont dû quitter la FFT. Dans certains secteurs de la Fédération, il y a des choses qui marchent bien, parfois moins bien » confie-t-il d'abord.

Une élection ridicule ?

Le mois dernier, la Fédération française de tennis annonçait la nomination de Paul-Henri Mathieu à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis après une grosse campagne avec beaucoup de candidats différents. « Je vais peut-être froisser certaines personnes… Le process a été ridicule. Les joueurs ne choisissent pas le capitaine. Il y a une discussion, mais on ne peut pas nommer un capitaine qui n’est pas plébiscité par les joueurs. Laisser croire à 12 personnes qu’elles peuvent être capitaine, c’est idiot pour ne pas dire presque malhonnête. J’ai reçu un mail de l’assistante du président pour éventuellement avoir un entretien. Je savais que j’avais peu de chances d’être retenu pour des raisons politiques. Je trouvais inutile de rencontrer le président pour un poste où je n’avais aucune chance d’être retenu. En réalité, je pense que la FFT ne pensait qu’à deux ou trois noms au maximum » révèle-t-il.

Un diamant brut