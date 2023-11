Tennis : La Coupe Davis, une compétition qui a besoin de changement

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus grande compétition par équipes de l'histoire du tennis, la Coupe Davis a marqué des générations entières. En 2019, le format a complètement changé, transformant totalement la compétition puisque désormais, il ne s'agit plus d'une rencontre à domicile ou à l'extérieur sur un week-end mais d'un rendez-vous sur une semaine dans des villes choisies. Comme c'est le groupe Kosmos de Gerard Piqué qui a racheté la compétition, c'est l'Espagne qui a été très souvent choisie. Mais le format fait débat et une solution doit être trouvée.

Après le Masters, c'est donc à la Coupe Davis de prendre place dans le calendrier ATP. Pour la dernière partie de la phase finale, les huit meilleures équipes sont réunies à Malaga pour se disputer le titre. En début de semaine, David Haggerty, le patron de la Fédération internationale de tennis (ITF), a été interrogé sur cette compétition, lui qui est à l'origine de tout ce raffut.

Confiance absolue en le format actuel

La Coupe Davis avait un problème, il est bien vrai. La plupart des meilleurs joueurs du circuit n'avaient pas vraiment envie d'aller disputer cette compétition pour venir en aide à leur nation. L'ITF a donc voulu trouver une solution et c'est ce nouveau format qui est né. « Quand nous avons établi ce nouveau format, il était d'abord fondé sur les avis des joueurs. Tout le monde était d'accord pour dire que la Coupe Davis devait changer. Ça a débouché sur des changements dont nous sommes très satisfaits. Nous sommes très à l'aise avec cette formule que nous aimons. Nous avons donc étudié les options qui se présentaient, soit pour mettre en place un nouveau format en 2025, soit pour garder la formule actuelle » se convainc Haggerty dans un entretien pour L'Equipe .

Un public moins convaincu

En supprimant le format "home and away", c'est-à-dire de jouer à domicile ou à l'extérieur dans une ambiance totalement déjantée, l'ITF a fait beaucoup de mal à la Coupe Davis. Lors de la première partie de la phase finale en septembre dernier, beaucoup de joueurs avaient regretté de jouer devant des tribunes vides. En effet, depuis le nouveau format, seules quelques nations ont la chance d'évoluer à domicile, souvent les mêmes et surtout l'Espagne, ne permettant pas à d'autres nations plus petites de s'illustrer devant leur public. Novak Djokovic a regretté cette nouvelle formule en arrivant à Malaga.

Nouvelle solution à trouver