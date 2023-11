Tennis : Place à la Coupe Davis, grands invités au rendez-vous !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le Masters de Turin mettait fin à la saison sur le circuit ATP dans son cours traditionnel, l'année 2023 n'est pas encore tout à fait pour les meilleurs joueurs du monde. En effet, cette semaine, les nations se retrouvent à Malaga en Espagne pour la phase finale de la Coupe Davis. Après la première partie de cette phase finale en septembre, qui a vu l'élimination de la France de justesse, 8 équipes sont encore en lice, dont la Serbie de Novak Djokovic, qui a déjà fait le déplacement.

Plus grande compétition par équipes de l'histoire du tennis, la Coupe Davis continue de susciter un certain intérêt malgré la nouvelle formule qui ne plaît pas du tout à un grand nombre d'acteurs dans le monde du tennis. La phase finale se déroule à partir de ce mardi à Malaga avec les quarts de finale pour débuter puisque le Canada, tenant du titre, ouvre le bal. Rappelons d'ailleurs que le pays vient tout juste de remporter la version féminine, la Billie Jean King Cup. Mais un loup rôde : un certain Novak Djokovic, qui a vraiment fait de cette compétition un objectif.

Djokovic déjà à Malaga

A peine 24 heures après son titre au Masters de Turin, Novak Djokovic est arrivé à Malaga pour venir en aide à son pays, la Serbie. Le numéro 1 mondial avait confié il y a quelques mois son envie de remporter la compétition et il avait déjà disputé un match pour son équipe quelques jours seulement après son titre à l'US Open. La Serbie défiera la Grande-Bretagne jeudi dans une rencontre qui pourrait décevoir : les Britanniques ont souffert de pas mal de blessures récemment et Andy Murray et Daniel Evans notamment ne devraient pas être de la partie.

Tennis : Le Masters de Turin, une magnifique semaine devant un public en feu https://t.co/C5ZkomPnct pic.twitter.com/yQe15coc6t — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Remake face à Sinner ?

Alors qu'il a perdu son premier match depuis la finale de Wimbledon lors de la phase de poules du Masters contre Jannik Sinner, Novak Djokovic pourrait retrouver celui qu'il a finalement battu en finale dimanche dernier en demi-finales de la Coupe Davis. L'Italien, 4ème mondial, a lui aussi promis qu'il se rendrait à Malaga pour disputer la compétition et cette potentielle opposition mettrait certainement l'eau à la bouche. Avant un potentiel duel face à la Serbie, l'Italie devra se débarrasser des Pays-Bas.

Un rendez-vous décevant ?