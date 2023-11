Tennis : Paul-Henri Mathieu nouveau capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien 12ème joueur mondial et joueur ayant marqué les esprits en France, Paul-Henri Mathieu vient d'être nommé capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. A la suite du départ de Sébastien Grosjean le 23 octobre dernier qui occupait ce poste depuis 2018, une place était à pourvoir et d'après les nombreuses candidatures, celle-ci était très prisée. C'est finalement "PHM" ou "Paulo" comme on aimait le surnommer, qui a arrêté sa carrière en 2017, qui a récupéré le poste.

C'est un vrai débat qui anime le tennis français depuis des semaines : qui sera le nouveau capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis ? Profitant d'un coup de projecteur du circuit en France à l'occasion du Rolex Paris Masters notamment, la Fédération française de tennis a rendu son verdict en vendredi. Après Sébastien Grosjean, qui est parti aux côtés d'Arthur Fils pour l'entraîner, c'est Paul-Henri Mathieu qui hérite de ce fauteuil.

Une grande nomination

Alors qu'il a arrêté sa carrière en 2017, Paul-Henri Mathieu a offert au public plusieurs immenses prestations qui ont marqué les esprits. Candidat pour le poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, il a pris le dessus sur d'autres tels que Gilles Simon, Marion Bartoli ou encore Jo-Wilfried Tsonga. Annoncé comme favori aux côtés de Simon il y a quelques jours, c'est finalement lui qui a réussi à récupérer le poste. Pour rappel, l'équipe de France n'a pas réussi à se qualifier pour la phase finale de la Coupe Davis la semaine prochaine à Malaga. Il faudra donc patienter pour la première aventure de l'ancien numéro 12 mondial.

Un candidat ambitieux

Pour s'imposer parmi les 14 candidats et après de nombreux entretiens avec Gilles Moretton, le président de la Fédération française de tennis, il fallait forcément une grande ambition. Paul-Henri Mathieu a réagi à cette nomination vendredi. « Je suis très heureux et honoré de devenir le nouveau capitaine de l'équipe de France. Je suis convaincu qu'en mêlant l'expérience de certains joueurs à cette nouvelle génération prometteuse qui arrive, nous avons tous les atouts en main pour réaliser de grandes choses. Mon ambition sera de créer un esprit de groupe fort, partager cette confiance et les accompagner vers le succès » a-t-il déclaré.

Un choix logique

Depuis qu'il a arrêté sa carrière, Paul-Henri Mathieu a gardé une certaine proximité avec le monde du tennis. Avant cette nomination, il exerçait la fonction de directeur du haut niveau à la FFT depuis 2021 et il est régulièrement présent sur les tournois en France ou à proximité à tous niveaux. En octobre dernier, il était par exemple présent à Anvers pour assister aux matches d'Arthur Fils. A 41 ans, il tentera de donner un nouveau souffle aux Bleus en Coupe Davis dans cette nouvelle formule qui ne plaît pas du tout. De plus, il sera également responsable de la délégation masculine pour les prochains Jeux olympiques de Paris.