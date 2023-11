Tennis : La FFT sur le point de nommer le capitaine de Coupe Davis, les places sont chères !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminée malgré des balles de match lors de la première partie de la phase finale de Coupe Davis en septembre dernier, l'équipe de France ne sera pas présente à Malaga pour la toute dernière partie (21-26 novembre). Avec à la tête Sébastien Grosjean, les Bleus n'étaient pas loin de retrouver les quarts de finale de la compétition malgré toutes les polémiques autour de la Coupe Davis. Mais l'ancien numéro 4 mondial laissera sa place pour l'année prochaine, ce qui fait que sa succession est un sujet qui prend beaucoup de place dernièrement.

Dans son désir d'ascension vers les sommets, Arthur Fils a décidé de se séparer de la Fédération française de tennis pour la suite de sa carrière. Le jeune Français de 19 ans, grande révélation tricolore de l'année 2023, a donc recruté deux nouveaux entraîneurs de choix : Sergi Bruguera, vainqueur de Roland-Garros en 1993 et 1994 et... Sébastien Grosjean, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Ce dernier ne pouvait donc plus effectuer cette fonction, et sa place est convoitée par un grand nombre de candidats !

Une place très chère

Avant le lancement du Rolex Paris Masters, Gilles Moretton avait confié sonder les différents candidats pour le poste de capitaine ainsi que les joueurs eux-mêmes pendant la semaine du Masters 1000 français. Cet événement tombait à pic pour se faire une idée de celui ou celle qui endossera ce rôle et ils sont nombreux à avoir candidaté. Pour rappel, ce poste rapporterait environ 200 000 euros par an.

Simon et Mathieu favoris

D'après les informations rapportées, il y aurait 8 candidats au poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Julien Benneteau, déjà capitaine en Billie Jean King Cup, Jo-Wilfried Tsonga, Henri Leconte, Thierry Tulasne, Mickaël Llodra et Marion Bartoli sont par exemple tous candidats. Mais il y aurait deux noms qui ressortiraient plus que les autres : Paul-Henri Mathieu et Gilles Simon. Lors de notre entretien avec ce dernier en début de semaine à Bercy, il n'avait pas souhaité échanger sur le sujet. "PHM" occupe la fonction de Directeur du Haut niveau à la FFT depuis 2021 et "Gillou" a mis fin à sa carrière il y a un an tout pile.

Tsonga, position compliquée ?

Après son élimination à Bercy la semaine dernière, Ugo Humbert avait tenu à faire passer un message à Gilles Moretton : il soutient Jo-Wilfried Tsonga. Comme l'a souligné le président, l'avis des joueurs compte beaucoup dans le choix du successeur de Sébastien Grosjean. Problème : le finaliste de l'Open d'Australie 2008 possède maintenant plusieurs casquettes puisqu'il est associé de Thierry Ascione au sein de la structure All In, qui possède une académie, organise plusieurs tournois et gère les intérêts de joueurs comme le numéro 1 français. Alors qu'il a rendu publique sa candidature, il serait prêt à vendre ses parts pour éviter le conflit d'intérêt. La date de nomination du nouveau capitaine n'est pas encore connue.