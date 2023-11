Tennis : Le clan Nadal vend la mèche sur un projet assez fou

Alexis Brunet

Blessé depuis de longs mois, Rafael Nadal n'a toujours pas fait son retour en match officiel sur un cours de tennis. Mais l'Espagnol s'entraîne sans relâche dans ce but, et cela pourrait intervenir en janvier prochain. En 2024 se dérouleront les Jeux Olympiques de Paris, et justement, le Majorquin pourrait être de la partie. Son entourage imagine même une potentielle paire avec Carlos Alcaraz.

À 36 ans, Novak Djokovic continue d'empiler les titres. Le Serbe a remporté dimanche le Rolex Paris Masters, le 97ème titre de sa carrière. Pendant ce temps-là, son principal rival des dernières années, Rafael Nadal n'a toujours pas disputé le moindre match officiel depuis de nombreux mois. L'Espagnol est absent du circuit depuis l'Open d'Australie de l'année dernière. Il s'est notamment fait opérer de la hanche.

Nadal de retour en janvier 2024 ?

Rafael Nadal aperçoit peut-être le bout du tunnel. Pour la radio Onda Cero , l'oncle de l'Espagnol, Toni Nadal a déclaré que son neveu pourrait bien faire son retour prochainement, lors de l'Open d'Australie 2024. « Je pense qu’à l’Open d’Australie, mon neveu a évidemment l’intention d’être prudent, et c’est ce qu’il faut faire. Mais je pense que mon neveu devrait normalement être en mesure de jouer, car je le vois s’entraîner à l’académie. Je peux dire que chaque jour, il s’améliore un peu plus. C’est vrai que ça a été une très longue blessure, mais bon, c’est comme ça. »

Rolex Paris Masters : Djokovic glisse un tacle à Nadal https://t.co/hDl0bHIXAT pic.twitter.com/lMXjQdxWes — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

Un double Alcaraz-Nadal aux JO ?