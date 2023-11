Tennis : Alcaraz regrette l'époque Wimbledon, il dévoile son plus grand objectif

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Titré à Wimbledon au terme d'une finale somptueuse face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a ralenti la cadence depuis. L'Espagnol, qui a perdu sa place de numéro 1 mondial à l'issue de l'US Open, peine à retrouver le chemin de la victoire. Au Rolex Paris Masters la semaine dernière, il est apparu très déçu en conférence de presse après sa défaite d'entrée face au Russe Roman Safiullin. Même s'il ne veut pas se laisser abattre, Alcaraz a sûrement pris un coup derrière la tête puisqu'il a lui-même avoué ne plus avoir de chances de terminer l'année numéro 1.

La fatigue, c'est sûrement le pire ennemi de Carlos Alcaraz en ce moment. L'Espagnol s'est incliné pour la troisième fois de l'année sans réussir à prendre le moindre set à Bercy et a manqué son retour à la compétition. Plongé dans une certaine inquiétude puisqu'il avait précédemment déclaré forfait pour le tournoi de Bâle la semaine précédente, il est peut-être en train de manquer de jus et les doutes montent à quelques jours du Masters.

Wimbledon, grand souvenir de l'année

Battu en demi-finales de l'US Open par Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz montre encore plus de difficultés depuis ce moment-là. L'Espagnol était pourtant en pleine confiance après sa performance majuscule à Wimbledon, une période de l'année qu'il ne veut pas oublier. « Oui, d’un point de vue sportif, tout à fait. Même pour ceux qui ne connaissent rien au tennis, c’est le tournoi qui compte le plus. En tant que personne, je suis toujours le même : mon équipe et moi sommes clairs sur le chemin que nous devons suivre, sur le genre de personne que je veux être » confie-t-il.

Tennis : Quiz sur la saison des demi-finalistes du Rolex Paris Masters https://t.co/0rdrwQDn9c pic.twitter.com/59FLIySLpG — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

Alcaraz vise clairement Djokovic

Interrogé par le média italien La Stampa , Carlos Alcaraz a continué en dévoilant ce qui l'animait en tant que joueur de tennis. Et en matière de records, il en vise un qui veut dire beaucoup : le nombre de semaines en tant que numéro 1 mondial. « Le record le plus difficile à battre, je pense, est celui de Rafael Nadal à Roland‐Garros. Il l’a gagné quatorze fois ! Mais en ce qui me concerne, j’aimerais faire tomber celui du nombre de semaines passées en tant que numéro un. Maintenir le même niveau d’excellence pendant tant d’années est aussi un exploit » a-t-il déclaré. Attention : Novak Djokovic n'a pas encore fini de faire augmenter son compteur, lui qui va dépasser les 400 semaines prochainement.

Fin de saison trop difficile ?

L'année dernière, Carlos Alcaraz avait déjà eu beaucoup de mal à terminer la saison puisqu'il avait fini par déclarer forfait pour le Masters. Cette année, il est loin d'arriver dans les meilleures conditions. Même s'il reste du temps pour se ressaisir, la sonnette d'alarme pourrait s'activer la semaine prochaine. Le tirage au sort des poules sera peut-être déterminant...