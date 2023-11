Catastrophe pour Alcaraz, une malédiction au Rolex Paris Masters ?

Amadou Diawara

Ce mardi, Roman Safiullin a créé la surprise au Rolex Paris Masters en venant à bout de Carlos Alcaraz, qui faisant son entrée en lice au deuxième tour. Depuis le début de sa carrière, le prodige espagnol enchaine les contre-performances dans ce tournoi, n'ayant jamais passé le stade des quarts de finale.

En lice pour le Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz n'a pas fait long feu dans ce tournoi. Entré en lice ce mardi, le prodige espagnol de 20 ans a été sorti d'entrée. Opposé à Roman Safiullin, 45ème joueur mondial au classement ATP, Carlos Alcaraz a été battu en deux sets (3-6, 4-6). Un énorme coup dur pour l'ancien numéro un mondial, qui a toujours été en difficulté au Rolex Paris Masters.

Alcaraz éliminé d'entrée au Rolex Paris Masters

Lors de l'édition 2022 du Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz est venu à bout de Yoshihito Nishioka (6-4, 6-4) et de Grigor Dimitrov (6-1, 6-3) lors de ses deux premiers matchs, avant de devoir déclarer forfait en quart de finale. Alors qu'il s'est frotté à Holger Rune, qui a finalement remporté la compétition, l'actuel numéro 2 mondial (derrière Novak Djokovic) a été contraint d'abandonner à cause de douleurs aux abdominaux, et ce, dans le tie-break de la deuxième manche (3-6, 6-6).

Alcaraz n'a jamais passé les quarts de finale à Paris