Rolex Paris Masters : Les regrets de Gaël Monfils à Bercy...

Battu dès son entrée en lice à Bercy contre Francisco Cerundolo (4-6, 7-6, 7-5), 21e mondial, Gaël Monfils quitte déjà Paris avec des regrets puisqu'il a raté une balle de match. A l'issue de la rencontre, le Français ne cachait pas sa déception, mais se réjouit toujours de jouer devant ce public et dans cette salle qu'il sait mettre en feu.

Et de 7 ! L'hécatombe se poursuit pour le tennis français au Rolex Paris Masters. Et pourtant, Gaël Monfils y a cru contre Francisco Cerundolo en obtenant une balle de match... qu'il n'a pas convertie. Le 21e mondial a ensuite pris le dessus pour s'imposer en trois sets (4-6, 7-6, 7-5) et retrouver Casper Ruud au prochain tour. En conférence de presse, Gaël Monfils a fait le bilan de cette rencontre et reconnaît avoir quelques regrets.

«Je suis déçu d'avoir perdu mais j'ai proposé une bonne bagarre»

« J'ai mal joué ma balle de match, il m'a servi au corps et je me suis mal dégagé. Je peux faire mieux sur pas mal de choses, notamment pour faire ce double break dans le troisième set. Après, crédit à Cerundolo, ça reste un 21e mondial... Je suis déçu d'avoir perdu mais j'ai proposé une bonne bagarre. Je garde plus le positif que le négatif d'un tel match. C'était un match avec une superbe ambiance, avec des hauts et des bas », confie-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE , avant de se réjouir de l'ambiance dans la salle.

«J'étais prêt pour mon tournoi»