Tennis : Quiz sur le Rolex Paris Masters de Paris-Bercy

Florian Barré

Depuis ce lundi, le tableau final du dernier ATP 1000 de la saison a démarré. Créé en 1986, le Masters 1000 de Paris vit probablement ses derniers instants à l’Accor Arena de Bercy. À l’étroit, le tournoi s’est déjà renseigné pour déménager à La Défense Arena ou même en dehors de la capitale. De ce fait, le10sport vous propose de tester vos connaissances sur ce tournoi mythique du circuit ATP.

Pour sa trente-septième édition, le Rolex Paris Masters accueille les plus grandes stars du tennis masculin. Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, le vainqueur sortant Holger Rune et bien sûr Novak Djokovic sont de la partie. Le Serbe, numéro un mondial, convoite un septième sacre dans la capitale française. Pendant ce temps, les Français vivent un véritable calvaire. Sur les huit engagés dans le tableau final, seul Ugo Humbert est parvenu à s’extraire du premier tour.



Rolex Paris Master : Alcaraz de retour, il doit montrer un nouveau visage https://t.co/RJLStE9v9a pic.twitter.com/YMG08VzpYn — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Vers un déménagement ?