Rolex Paris Masters : Battu à Bercy, Arthur Fils lâche un aveu

Eliminé dès son entrée en lice à Bercy par l'Allemand Daniel Altmaier (6-2, 6-4), Arthur Fils a reconnu qu'il était épuisé alors que s'achève sa première saison complète sur le circuit ATP. Du haut de ses 19 ans, le Français se dit même «trop cuit» pour enchaîner sur le Moselle Open qui se déroule la semaine prochaine à Metz.

36e joueur mondial, Arthur Fils était probablement la meilleure chance français à Bercy. Mais son parcours n'aura pas duré longtemps puisqu'il a été éliminé dès son entrée en lice par l'Allemand Daniel Altmaier (6-2, 6-4). Après le match, Arthur Fils a reconnu que du haut de ses 19 ans, sa première saison complète sur le circuit ATP commençait sérieusement à peser dans les jambes.

«Je suis un peu moins vif, j'ai un peu moins d'énergie»

« Oui, je me sentais à 100% physiquement. Enfin, 100%, je n'ai pas de blessure... Mais fatigué ! Très fatigué. Il y a une fatigue que j'engrange depuis le début. Je fais l'effort sur les derniers jours, pour essayer de bien préparer ce tournoi. J'ai essayé de m'arracher... J'ai essayé, mais il y avait la fatigue. Je suis un peu moins vif, j'ai un peu moins d'énergie et à ce niveau-là, ça ne passe pas ! », reconnaît-il en conférence de presse dans des propos rapportés par L'EQUIPE .

«Je suis trop cuit»