Tennis : Sabalenka démarre fort, elle attaque encore la WTA

Numéro 1 mondiale à la suite de son magnifique parcours à l’US Open où elle a été vaincue en finale par Coco Gauff, Aryna Sabalenka a abordé le Masters avec un matelas assez confortable sur Iga Swiatek au classement. La Biélorusse, également présente en finale l’année dernière dans ce tournoi réunissant les 8 meilleures de la saison, a débuté en trombe. Mais elle garde en travers de la gorge ce fiasco en rapport avec la construction du stade accueillant la compétition.

Impressionnante en termes de puissance, Aryna Sabalenka n’a fait qu’une bouchée de la Grecque Maria Sakkari pour son premier match au Masters WTA de Cancun. La numéro 1 mondiale, frustrée de ne pas avoir pu s’entraîner plus tôt comme les autres sur le court central, n’a pas manqué de revenir sur cet épisode, chargeant logiquement la WTA.

Des débuts de championne

Cette année, toutes les participantes du Masters WTA partagent un point commun : elles n’ont jamais remporté l’épreuve. Aryna Sabalenka est peut-être la plus expérimentée, elle qui s’était inclinée face à Caroline Garcia à Fort Worth. La nouvelle numéro 1 n’a laissé aucune chance à Maria Sakkari, remplaçante de dernière minute de Karolina Muchova, blessée et forfait. « Je suis heureuse d’avoir pu rester concentrée ce soir, d’avoir surmonté toutes ces conditions et d’avoir bien joué » a-t-elle confié après sa victoire.

Une correction tout de même étonnante

Dans un tournoi réunissant les toutes meilleures joueuses du monde, il est surprenant de voir un match aussi peu accroché. Aryna Sabalenka a même eu trois occasions de boucler l’affaire sans perdre le moindre jeu, une promenade de santé qui en dit long sur les intentions de la numéro 1 mondiale. En effet, il faut remonter à l’édition 2011 pour voir une joueuse ne laisser qu’un petit jeu à son adversaire lors d’un match du Masters. Pour rappel, Sabalenka possède un peu plus de 600 points d’avance sur Iga Swiatek actuellement et avec cette première victoire, elle s'ouvre un peu plus la voie vers la conservation de sa couronne.

Coup de colère à Cancun