Tennis : Swiatek de retour, Sabalenka sous pression !

Alexis Poch - Journaliste

A quelques semaines de la fin de la saison, les meilleures joueuses du monde avaient rendez-vous la semaine dernière à Pékin pour le dernier WTA 1000 de la saison. Finalement c'est Iga Swiatek qui s'est imposée et qui retrouve des couleurs après avoir perdu sa place de numéro 1 au profit d'Aryna Sabalenka après l'US Open. D'ailleurs, la Polonaise pourrait reprendre son trône si elle conserve la même dynamique lors du Masters, organisé à Cancun cette année.

Cette année, un petit tremblement de terre a eu lieu puisqu'Iga Swiatek a perdu son trône de patronne du circuit WTA après 75 semaines de règne. Aryna Sabalenka, de plus en plus régulière, est désormais la nouvelle numéro 1 mais peut-être pour pas longtemps. La Polonaise, plus en difficulté ces derniers mois, paraît un peu plus relâchée même si elle est passée très proche de la défaite face à Caroline Garcia.

Retour au premier plan

Moins dominatrice en 2023 par rapport à la saison précédente, Iga Swiatek n'avait jusqu'alors même pas remporté de WTA 1000. La Polonaise inscrit enfin son nom à un tournoi de cette catégorie pour son 5ème titre de l'année et celui-ci pourrait avoir une importance capitale. « Je suis très heureuse d’avoir gagné, c’est une victoire très importante pour moi. Gagner ce titre est quelque chose auquel je n’aurais jamais pensé au début du tournoi, je suis très fière de moi. Ce tournoi va me donner confiance pour la suite de ma carrière, il m’apprend qu’il y a toujours des possibilités de se dépasser. Gagner ce trophée m’enseigne une leçon pour le reste de ma vie » a-t-elle confié après sa victoire face à Liudmila Samsonova en finale dimanche.

Sabalenka dans le viseur

Alors qu'elle disposait d'une belle avance sur sa rivale au classement avec le dernier WTA 1000 de la saison, Aryna Sabalenka a donc perdu un peu d'avance par rapport à Iga Swiatek. La Biélorusse a été éliminée en quarts de finale par Elena Rybakina et lundi matin, au moment de la publication du nouveau classement, la Polonaise pointe à moins de 600 points. Mais a priori, les deux joueuses ont choisi de terminer leur saison tranquillement en attendant le Masters (29 octobre-5 novembre) sans jouer de tournois avant.

Avantage Sabalenka

Même si Iga Swiatek semble avoir retrouvé une belle dynamique, gagner le Masters en remportant tous ses matches ne lui suffira peut-être pas. En effet, les scénarios pour voir la Polonaise reprendre la place de numéro 1 mondiale avant la fin de la saison sont peu nombreux. Rappelons d'abord que l'an dernier, Sabalenka s'était inclinée en finale après avoir battu Swiatek lors des demi-finales. Chaque victoire lors de la phase de poules offre 250 points, une place de finaliste rapporte 330 points et gagner la finale offre 750 points. En conclusion, gagner le Masters en remportant tous ses matches rapporte 1500 points.