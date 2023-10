Tennis : C'est terminé pour Garcia, il faut limiter la casse

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 française depuis plus d'un an, Caroline Garcia arrive à la fin de la saison et même si son parcours n'est pas terminé à Pékin, elle ne pourra plus se qualifier pour le Masters, tournoi qu'elle avait remporté l'année dernière. Forcément, elle va prendre beaucoup de points mais on est loin de la catastrophe que beaucoup pensaient connaître.

Parfois en grande difficulté ces derniers mois, Caroline Garcia a vécu une année 2023 un peu en deçà de ses espérances. La Française, numéro 4 mondiale en début de saison, devrait tout de même réussir à se maintenir tout juste dans le top 20. Finaliste à deux reprises en WTA 250 en début de saison, elle a retrouvé des couleurs dernièrement, ce qui pourrait lui permettre de garder un peu de confiance pour démarrer 2024.

Pas de miracle

Malgré ses récents bons résultats, il n'y aura pas de remontée miracle pour Caroline Garcia. La Française partait d'un peu trop loin pour espérer chiper l'une des dernières places qualificatives pour le Masters. Mathématiquement, malgré le fait qu'elle soit toujours en course dans le dernier WTA 1000 de l'année, elle ne peut plus rattraper son retard. C'est donc une déception pour celle qui avait remporté le plus grand titre de sa carrière fin 2022 pour sa deuxième participation.

Une bonne fin de saison ?

Alors qu'elle n'a pas réussi à gagner le moindre match lors de la tournée américaine cet été, Caroline Garcia a commencé à inquiéter. Mais la Française s'est battue et elle a réussi une superbe performance à Guadalajara en atteignant les demi-finales d'un WTA 1000 pour la première fois de l'année. Ensuite, elle a atteint les quarts à Tokyo et peut rêver d'un parcours similaire à Pékin. En connaissant quelques victoires en ce moment, elle peut espérer revenir en forme début 2024.

Un match référence

Même si lorsqu'elle a perdu récemment, elle s'est lourdement inclinée, Caroline Garcia retrouve un peu l'adversité à laquelle elle a été souvent confrontée il y a un an. A Pékin, la Lyonnaise jouera son huitième de finale face à l'Ukrainienne Kalinina, une joueuse qu'elle a battue en deux sets la semaine dernière et elle pourrait retrouver une certaine Iga Swiatek lors des quarts de finale, un match forcément très intéressant pour elle.