Tennis : Djokovic battu par Alcaraz ? Une injustice pour Bartoli

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison touche lentement à sa fin, Novak Djokovic triomphe en tête du classement ATP mais malgré ses 3 titres en Grand Chelem, il reste sous la menace de Carlos Alcaraz. L'Espagnol, titré à Wimbledon, a encore l'occasion de terminer l'année devant le Serbe, ce qui serait bien une anomalie. Et au moment de faire un premier bilan, Marion Bartoli n'a pas hésité à trancher.

Absent de la tournée asiatique pour profiter d'un peu de repos, Novak Djokovic s'expose à un retour de Carlos Alcaraz au classement. Le Serbe, qui a repris le trône à la suite de sa victoire à l'US Open, compte pourtant beaucoup d'avance pour le moment mais à la Race, l'écart est vraiment moindre. Avec un Petit Chelem en poche, le Djoker mérite clairement sa place sur le trône. C'est en tout cas ce qu'a voulu souligner Marion Bartoli récemment.

« Novak fait un meilleur travail »

Invitée régulièrement à s'exprimer par rapport aux événements du circuit, Marion Bartoli a largement tranché en faveur de Novak Djokovic par rapport à Carlos Alcaraz. L'ancienne championne de Wimbledon a rendu hommage aux exploits du Serbe. « Je pense qu’il faut approfondir l’analyse et quand on regarde la saison, il y en a un qui a remporté trois Grands Chelems et un qui en a gagné un, c’est aussi simple que ça. Et un qui a joué quatre finales du Grand Chelem et un qui en a joué une. Je pense qu’il faut voir de manière plus large comment chacun gère la saison. Et pour l’instant, Novak fait un meilleur travail » confie-t-elle.

Tennis : Le rêve fou de Rafael Nadal https://t.co/j3tT0L93HR pic.twitter.com/Sv2TTIlLIQ — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

Un effort mental exceptionnel

Il y a quelque temps, Novak Djokovic avait exprimé le certain effort mental qu'il fallait faire pour réussir tout ce qu'il entreprend en 2024. A 36 ans, remporter trois des quatre Grands Chelems de l'année relève de l'exploit. Et pour Marion Bartoli, il n'y a pas photo. « J’ai trouvé extraordinaires la façon dont il a géré cette saison, sa force mentale et sa capacité à se remettre de tout. Et je ne pense pas que beaucoup de gens puissent prétendre avoir la même force mentale que lui » poursuit-elle pour Tennis Majors .

Alcaraz à la chasse

Après son triomphe à l'US Open, Novak Djokovic a logiquement choisi de se reposer pour ne revenir qu'en toute fin de saison. Le Serbe va donc abandonner quelques points en chemin et des occasions d'en marquer puisqu'il avait joué beaucoup plus l'an dernier. De son côté, Carlos Alcaraz a confié qu'il avait vraiment envie d'aller récupérer son trône et qu'il en avait son grand objectif de fin de saison.