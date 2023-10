Tennis : Trop d'exhibitions, un danger pour le tennis ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, le tennis a vu de nombreuses exhibitions émerger sur la scène internationale mais certaines sont encore un peu confuses. Les meilleurs joueurs du monde sont appelés pour s'affronter contre une belle somme d'argent parfois au péril de leur physique. Mais dans le calendrier, certaines compétitions font un peu tâche et il y a débat. Le dernier exemple, la Laver Cup évidemment, qui a encore fait couler beaucoup d'encre.

Les exhibitions dans le monde du tennis ne datent pas d'hier. En fait, elles ont toujours existé puisque même à ses débuts, le tennis a servi de spectacle pour une certaine promotion à travers le globe. Ces dernières décennies, les compétitions sont organisées chacune dans un but bien précis, ce qui pose problème concernant la définition du mot "exhibition".

Beaucoup d'exhibitions

Même si certaines compétitions ne sont considérées comme une exhibition, sur le principe, la Laver Cup par exemple est clairement une exhibition entre meilleurs joueurs du monde. De nos jours, il y a toujours une petite exhibition avant chaque tournoi du Grand Chelem pour aider les joueurs à se mettre dans le bain. De même, la Hopman Cup, de retour dans le calendrier cette année, peut être considérée comme telle. En fin de saison, il y a également beaucoup de rendez-vous, en Amérique du Sud en 2022 par exemple entre Nadal et Ruud ou en Arabie saoudite en décembre.

Un problème de calendrier ?

Comme on l'a vu même chez les joueurs la semaine dernière, la Laver Cup a encore du mal à se trouver une vraie identité. Certains la considèrent comme une vraie compétition qu'il faut à tout prix gagner, d'autres la prennent vraiment comme une exhibition. Le problème de cette compétition est qu'elle n'a a priori aucun enjeu sportif dans le tennis à part la remporter et elle prend aussi de la place dans le calendrier. Pour beaucoup, les exhibitions devraient se jouer en fin de saison quand il n'y a pas de tournoi. Le calendrier serait bien plus visible si les choses étaient ainsi.

Un sens perdu

Aujourd'hui, les exhibitions au tennis ne ressemblent plus vraiment à des exhibitions comme le veut le terme. C'est surtout un match entre deux joueurs qui jouent à peu près tout le match à leur meilleur niveau, parfois dans un pays où le tennis n'est pas forcément très représenté. Il y a eu des concepts un peu plus amusants par le passé mais ceux-ci ont un peu disparu. En définitive, avoir beaucoup d'exhibitions n'est pas un danger pour le tennis tant que celles-ci restent bien au rang d'exhibitions et qu'elles n'empiètent pas trop sur le circuit professionnel. Si l'un des buts premiers est de promouvoir le tennis, il faudrait également penser à le faire dans un endroit où la population n'a pas forcément l'habitude de voir du tennis.