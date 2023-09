Tennis : Loin des radars, la France va battre un record

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La France est l'une des nations les plus représentées sur le circuit à l'année. En effet, le tennis étant un sport très présent au niveau national, de nombreux tournois y ont lieu et beaucoup de joueurs parviennent à s'immiscer parmi les 1000, les 500 premiers du classement. Même si au plus haut niveau les performances sont parfois loin d'être satisfaisantes, sur le circuit secondaire les Français brillent puisqu'ils sont en passe de battre un record de titres en Challenger sur l'année en cours.

Même si la France a retrouvé des couleurs cette année grâce à Adrian Mannarino, Ugo Humbert ou encore Arthur Fils, c'est surtout sur le circuit secondaire que les Bleus brillent. Dans l'espoir de voir une nouvelle génération débarquer pour prendre la suite de Tsonga et Monfils par exemple, on a pour le moment plusieurs générations qui s'offrent parfois un voyage dans le top 100 voire dans le top 50 pendant quelque temps.

23 titres en Challenger cette année

Déjà la nation la plus représentée côté masculin cette année dans les Grands Chelems notamment, la France est aussi présente à l'échelon inférieur puisque la semaine dernière, Constant Lestienne a gagné le 23ème titre sur le circuit Challenger pour un Français cette année. Ne cherchez pas beaucoup plus loin : c'est un record à égalité avec l'Argentine en 2021 qui avait réussi à glaner 23 trophées. C'est aussi logique d'une part car il y a de plus en plus de tournois en Challenger mais c'est une performance à souligner, d'autant plus qu'il reste encore du temps pour aller un peu plus loin.

Toujours la nation la mieux représentée dans le top 100

C'était déjà le cas il y a plusieurs mois mais quand on regarde le classement de cette semaine, 12 Bleus font partie des 100 meilleurs. C'est plus que les Etats-Unis (10) et l'Australie (9), deux autres grandes nations de tennis. A la Race, le classement sur l'année en cours, c'est à peu près la même chose et il reste encore quelques semaines pour gagner des rangs. Bien sûr, il manque encore une grosse tête d'affiche capable de se frotter aux meilleurs quasiment toute l'année puisqu'aucun Tricolore n'a réussi à atteindre la deuxième semaine en Grand Chelem cette année.

De grands objectifs pour la fin de saison

Quand on a autant de joueurs du même pays capables d'arriver à ce niveau-là, c'est une vraie chance mais cela amène aussi de la concurrence. A l'heure actuelle, ils sont plusieurs à cravacher pour essayer d'intégrer le top 100 pour la première fois ou le réintégrer, à l'image de Benoît Paire, 121ème mondial et Arthur Cazaux, 125ème. La nouvelle génération, menée par Arthur Fils et Luca Van Assche, donne déjà de belles garanties.