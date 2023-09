Tennis : Nadal vainqueur à Roland-Garros ? La folle prédiction

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé depuis le début de l'année, Rafael Nadal a annoncé il y a quelques mois que son retour à la compétition ne se ferait pas avant 2024 pour sa probable dernière saison sur le circuit. Récemment, l'Espagnol a pris la parole pour donner de ses nouvelles et en apprendre un peu plus sur ses objectifs dans les mois qui arrivent. Même si un retour au haut niveau n'est pas prévu pour le moment, certains commencent déjà à imaginer un futur succès en 2024.

Blessé à la hanche, Rafael Nadal a dû observer une longue période de convalescence qui n'est pas tout à fait terminée. Le Majorquin de 37 ans a repris doucement le chemin de l'entraînement sans pour autant mettre beaucoup d'intensité. Il a révélé que ses douleurs étaient quotidiennes et que pour le moment, il ne fallait pas l'imaginer revenir. Pour Patrick Mouratoglou, très actif sur les réseaux sociaux pour parler tennis, l'homme aux 14 Roland-Garros va revenir très fort et même s'illustrer !

Déjà un favori pour Roland-Garros

Il est bien sûr impossible d'imaginer faire un pronostic pour le moment mais Patrick Mouratoglou a envie de croire à un retour de Rafael Nadal à un haut niveau. Malgré les blessures, le Majorquin a toujours réussi à revenir dans sa carrière et on peut effectivement penser qu'un dernier effort le temps de quelques mois est envisageable. « Je comprends que Rafa ne veuille pas ressentir de pression et qu’il veuille que les gens pensent qu’il reviendra l’année prochaine pour dire au revoir, mais ce n’est pas son genre. Il va jouer à fond. Il aura suffisamment de temps pour s’entraîner. Historiquement, c’est un joueur qui a besoin de jouer beaucoup. La vraie question est de savoir dans quelle mesure il sera épargné par les blessures en 2024. S’il n’a pas de douleurs et qu’il est libre de jouer l’année prochaine, il n’y a aucune raison de penser qu’il ne sera pas dangereux/favori pour Roland‐Garros » déclare l'ancien entraîneur de Serena Williams.

Un retour pour gagner ou rien

Rafael Nadal donnera plus de précisions lors du mois de novembre mais on peut déjà imaginer qu'il s'arrêtera très vite s'il sent qu'il ne pourra pas défendre correctement ses chances pour gagner les plus grands titres. « Il voudra voir s’il peut gagner un Grand Chelem ou s’il en est loin. S’il est loin de se sentir capable de gagner un Grand Chelem, il s’arrêtera probablement. Je ne pense pas qu’il joue juste pour être le numéro 20 mondial » poursuit Mouratoglou. En effet, on a du mal à imaginer une telle légende du tennis se battre en dehors du top 10 l'année de ses 38 ans.

Une année blanche, grande première

Même s'il a joué en tout début de saison, Rafael Nadal va connaître une saison blanche. Même s'il a souvent été gêné par les blessures, il n'avait jamais connu une absence aussi longue. Mais à cet âge-là, il sera bien difficile de faire un retour à la manière de sa saison 2017, où il était revenu tout de suite au sommet après six mois d'absence en compagnie de Roger Federer.