Tennis : Alcaraz au bout du rouleau, il fait une prédiction folle pour 2024

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette semaine, la tournée asiatique prend une nouvelle dimension avec le tournoi de Pékin dans le calendrier. Cet ATP 500, très apprécié des meilleurs joueurs du monde, fait donc son grand retour et si tout va bien, Carlos Alcaraz reprendra la compétition quelques semaines après son élimination en demi-finale de l'US Open. L'Espagnol, déchu de sa place de numéro 1 mondial, va donc découvrir une toute nouvelle partie de saison.

Eliminé par Daniil Medvedev en demi-finales de l'US Open alors que tout semblait indiquer qu'il disputerait la finale face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a subi une petite déroute qui coûte cher : il a maintenant pris pas mal de retard sur le Serbe au classement. L'Espagnol, un peu touché physiquement après cet été éprouvant, va tenter de reprendre son trône en profitant de l'absence de Novak Djokovic pour le moment. Mais selon Rick Macci, ancien coach des sœurs Williams, il peut prétendre à beaucoup, beaucoup mieux.

Retour en douceur ?

Pour sa première expérience sur le circuit ATP en Asie, Carlos Alcaraz sera accompagné d'un joli gratin. En effet, huit joueurs du top 10 seront présents à Pékin à partir de mercredi. Pour ses grands débuts, l'Espagnol pourrait commencer en douceur, lui qui a souvent besoin de prendre ses marques avant de dérouler. De plus, sa participation était remise en doute il y a encore quelques jours, lui qui n'était pas totalement remis d'une petite douleur à la cuisse.

Tennis : Medvedev repousse sa reprise, défaite trop amère ? https://t.co/Po9pXTzBGR pic.twitter.com/vsZb4CYK0g — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Des échecs pour rendre plus fort

On dit souvent que perdre rend plus fort. Carlos Alcaraz a subi une petite déconvenue à l'US Open. Pour le moment, à chaque fois qu'il a connu une lourde défaite, il a su se ressaisir très vite en très peu de temps. D'ailleurs, Rick Macci, célèbre pour avoir porté les sœurs Williams au plus haut niveau, voit déjà un avenir radieux en 2024. « La meilleure chose qu’il soit arrivée à Alcaraz, c’est d’avoir perdu en demi‐finale à l’US Open. Ce sentiment douloureux sera une pépite d’or new‐yorkaise inestimable dans sa poche arrière pour sa carrière, cela va inciter le magicien espagnol à franchir la porte et peut‐être à remporter 3 Chelems en 2024 » a-t-il récemment écrit sur Twitter .

Un combat à distance

Comme lors de la première moitié de l'année, le duel pour la place de numéro 1 entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se fera à distance pendant quelques semaines. Le Serbe a décidé de zapper la tournée asiatique et ne reviendra qu'à Bercy fin octobre si tout va bien avant d'aller disputer le Masters. L'Espagnol, lui, n'aura pas beaucoup de points à défendre et il découvrira le Masters pour la première fois de sa carrière.