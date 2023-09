Tennis : Medvedev repousse sa reprise, défaite trop amère ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Finaliste de l'US Open pour la troisième fois de sa carrière, la cinquième en Grand Chelem dans sa carrière, Daniil Medvedev n'a pas réussi à décrocher un deuxième titre dans cette catégorie face à Novak Djokovic. Le Russe, incontestablement le troisième homme cette année derrière le Serbe et Carlos Alcaraz, doit commencer à ruminer par rapport à ces occasions manquées, lui qui a eu du mal à digérer parfois.

A 27 ans, Daniil Medvedev s'est imposé au fil des années comme le joueur le plus doué de sa génération. Le Russe, qui a percé un peu tard, s'est construit un palmarès de rêve quasiment sur une seule surface : le dur. Il a presque tout gagné et il aurait pu s'offrir un deuxième titre à New York cette année. Mais il a tout donné et a décidé de repousser son retour sur le circuit puisqu'il est absent cette semaine à Zhuhai en Chine pour le début de la tournée asiatique.

Des ressources déjà bien puisées

Daniil Medvedev est le deuxième joueur qui a le plus gagné de matches cette saison derrière Carlos Alcaraz. Forcément, la fatigue se fait ressentir après une longue saison et c'est Patrick Mouratoglou, patron de l'UTS dont une étape avait lieu le week-end dernier qui a fait quelques révélations sur le numéro 3 mondial. « J’ai reçu un appel de Daniil Medvedev, mardi je crois, me disant qu’il était vraiment désolé, mais qu’il ne se sentait pas capable de jouer. Il devait jouer, mais il se sent complètement vide et il ne peut même pas penser à avoir une raquette dans la main, il a besoin de mettre la raquette sur le côté et de se reposer complètement » confie le Français.

Retour repoussé

Alors qu'il aurait déjà dû jouer à l'UTS le week-end dernier, Daniil Medvedev a donc déclaré pour le tournoi ATP 250 de Zhuhai, qui marque le grand début de la tournée asiatique cette semaine. Le Russe est visiblement très touché physiquement par cet été américain et ne devrait reprendre la compétition qu'à partir de la semaine prochaine avec Pékin, un ATP 500.

Défaite difficile à digérer ?

Par le passé, Daniil Medvedev a déjà montré des difficultés pour digérer une défaite en finale de Grand Chelem. Même s'il était assez loin du compte cette fois-ci, la défaite face à Rafael Nadal lors de l'Open d'Australie 2022 avait été très difficile à avaler, lui qui était en position de s'imposer dans ce match en menant deux sets à zéro. Le Russe pourrait connaître une petite période difficile pour se remettre lentement de cet échec en finale. Rappelons tout de même que jusqu'à présent, il n'a affronté que deux adversaires sur ses cinq finales : Djokovic et Nadal.