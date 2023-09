Tennis : Sabalenka au sommet, combien de temps peut-elle tenir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une année 2023 formidable où elle a remporté son premier titre en Grand Chelem, à l'Open d'Australie, Aryna Sabalenka est devenue la nouvelle numéro 1 mondiale au lendemain de l'US Open. Finaliste à New York, la Biélorusse de 25 ans a réussi son plus grand rêve pour honorer la mémoire de son père. En délogeant Iga Swiatek, elle a pris une sérieuse option pour garder le trône jusqu'à la fin de la saison.

Après des années passées à pointer tout juste dans le top 10 mondial, Aryna Sabalenka était catégorisée comme une machine à frapper fort toutes les balles. Depuis l'année dernière, la Biélorusse fait preuve d'une progression exceptionnelle et on comprend mieux pourquoi elle est devenue la 29ème joueuse de l'histoire à occuper la première place du classement WTA. Récemment, son cas a été analysé par Darren Cahill, actuel entraîneur de Jannik Sinner, dans le podcast de Jimmy Connors.

Un effort mental difficile

Au vu de sa nationalité, l'année d'Aryna Sabalenka est d'autant plus remarquable quand on sait que pendant longtemps, à chaque fois qu'elle arrivait en conférence de presse, c'était pour parler de la situation en Ukraine. La Biélorusse a parfois dû prendre des mesures en zappant ces rendez-vous avec la presse par exemple. Mentalement, elle a beaucoup progressé même si elle a parfois laissé échapper la victoire dans des matches qu'elle maîtrisait, lors des demi-finales à Roland-Garros et Wimbledon et en finale de l'US Open.

Tennis : La terrible révélation de Nadal sur sa situation https://t.co/H9NIRJ2Oot pic.twitter.com/Lg6pj6oxPo — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

« Elle s’est efforcée de devenir une bien meilleure athlète »

Le jeu d'Aryna Sabalenka est évidemment un jeu à risque. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, elle enchaînait les matches à 20 doubles fautes, une catastrophe à ce niveau-là. Mais elle a travaillé et elle a été saluée récemment par Darren Cahill. « Bien qu’elle ait bénéficié d’un bon encadrement, la véritable raison pour laquelle elle a pu progresser est qu’elle a pris les choses en main et qu’elle a assumé la responsabilité de tout. Elle ne rejette la faute sur personne. Si elle commet une double faute, elle dit : ‘C’est ma faute. Il faut que je change ça. Je dois aller sur les courts d’entraînement et comprendre pourquoi je fais ces doubles fautes’. Elle s’est efforcée de devenir une bien meilleure athlète » a-t-il déclaré.

Avantage Sabalenka en fin de saison

Alors qu'elle a réussi à déloger Iga Swiatek après un an et demi de domination polonaise, Aryna Sabalenka a une avance de plus de 1000 points sur sa rivale. La Biélorusse pourrait donc tenir le choc en fin de saison si elle poursuit sa régularité extraordinaire depuis des mois. En plus, les deux joueuses ont raté toutes deux le WTA 1000 de Guadalajara pour se préserver pour la tournée asiatique. Pour la Polonaise, ce sera une grande découverte, elle qui ne faisait pas partie des meilleures joueuses avant le Covid.