Tennis : Caroline Garcia, et si c'était le match dont elle avait besoin ?

Engagée cette semaine au tournoi de Guadalajara au Mexique, Caroline Garcia est peut-être sur le chemin de la libération. La Française, qui a connu d'énormes difficultés ces dernières semaines, doit absolument se relancer si elle ne veut pas disparaître au classement. Dans ce WTA 1000 déserté par les meilleures mondiales, elle a connu une entrée en matière très compliquée mais qui pourrait lui faire du bien. Mardi soir, elle a réussi à s'imposer après avoir sauvé deux balles de match.

Alors qu'elle vient tout juste de sortir du top 10 cette semaine, Caroline Garcia doit commencer à ressentir une certaine pression. L'année 2023 ne s'est pas passée comme elle le voudrait mais par le passé, elle a souvent montré une belle réussite lors de la fin de saison, d'autant plus qu'elle reviendra en Asie cette année, le lieu de son ascension vers les sommets en 2017. A Guadalajara, elle a battu la Biélorusse Sasnovich en s'offrant une formidable remontée.

Grand match, sourire retrouvé

Tête de série numéro 3 du WTA 1000 de Guadalajara, Caroline Garcia a failli tomber dès son entrée en lice. La Française faisait face à une adversaire dangereuse mais elle n'a pas su se mettre dedans au démarrage et Sasnovich a même eu l'occasion de finir le match sur son service dans le deuxième set. Finalement, la Lyonnaise s'est imposée en sauvant deux balles de match et en affichant un large sourire. « J'ai l'impression d'avoir joué 5 matches en un » a-t-elle écrit plus tard sur Twitter .

Le temps de tout changer

Déjà vainqueure de Sloane Stephens la semaine dernière, une adversaire face à laquelle elle avait perdu cet été, Caroline Garcia va peut-être retrouver de la confiance à la suite de ce premier tour. Pour rappel, elle aura beaucoup de points à défendre puisqu'elle a remporté le Masters WTA l'année dernière. Il lui faut forcément faire une grande fin de saison pour espérer se qualifier et on dit souvent qu'après un match comme celui-là, un joueur est porté par son élan de survie. Pour une place en quarts de finale, elle affrontera la surprise américaine Hailey Baptiste (174ème).

Un exploit nécessaire

Tenante du titre au Masters, Caroline Garcia pointe actuellement à la 24ème place à la Race. Pour rappel, seules les huit premières seront qualifiées et c'est Ons Jabeur, également présente au Mexique, qui occupe cette place pour le moment. Le problème pour Caroline Garcia, c'est qu'elle pointe à environ 1700 points de la Tunisienne. Autant dire qu'il va falloir s'imposer dans un des deux WTA 1000 restants cette saison et faire un gros parcours dans l'autre.