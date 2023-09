Tennis : Il y a le feu dans la maison Tsitsipas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 5 mondial au moment d'aborder la fin de saison, Stéfanos Tsitsipas a globalement déçu en 2023. En dehors de sa finale à l'Open d'Australie en début d'année, le Grec n'a pas montré une réelle progression par rapport aux années précédentes. A 25 ans, le temps tourne et il a déjà laissé passer beaucoup d'occasions de réussir ses objectifs dans le tennis : gagner un Grand Chelem et devenir numéro 1 mondial. D'ailleurs, c'est lui-même qui commence à tirer la sonnette d'alarme dans les médias.

Numéro 3 mondial à son meilleur, Stéfanos Tsitsipas a maintenant disputé deux finales en Grand Chelem. Lorsqu'il avait atteint ce stade la première fois, à Roland-Garros en 2021, on se disait que le Grec finirait par remporter un titre tant il avait montré de belles choses en menant deux sets à zéro face à Novak Djokovic. En difficulté ces derniers temps, en plus d'avoir connu du mouvement dans son entourage, Tsitsipas semble être en réflexion... D'ailleurs, ce dernier vient de déclarer forfait pour la Laver Cup.

Une occasion passée ?

Présent en Coupe Davis chez lui en Grèce pour affronter la Slovaquie la semaine dernière, Stéfanos Tsitsipas a vécu un moment difficile. Tout proche de la défaite face au 149ème mondial, il a ensuite perdu les pédales face à Alex Molcan. Il a donc eu le temps de s'exprimer dans les médias locaux. « Il y a eu un trou, à peu près entre 2018 et 2020, avant Alcaraz, Sinner et Rune. Ensuite, tous les projecteurs étaient braqués sur moi, sur Zverev, sur Dominic Thiem. Maintenant, la scène a changé. Nous ne sommes plus aussi jeunes. Ces nouveaux jeunes jouent librement, ils ne pensent à rien » regrette Tsitsipas.

Un équilibre encore à trouver

Stéfanos Tsitsipas a déjà un beau palmarès à se mettre sous la dent : deux titres à Monte-Carlo, le Masters en 2019... Mais le Grec faisait bien partie des joueurs identifiés comme vainqueurs de Grand Chelem lorsqu'il est arrivé sur le circuit. « Un titre en Grand Chelem et la place de numéro 1 ? C’est quelque chose auquel je pense beaucoup, mais ce n’est pas tout. J’étais dépendant de ce sport quand j’étais enfant – et cela m’a enlevé quelque chose. Cela ne veut pas dire que je suis satisfait de ce que j’ai accompli ; je veux m’améliorer en tant que joueur. Mais la clé pour moi est l’équilibre, entre la vie personnelle, la construction de quelque chose avec quelqu’un, et la progression de votre carrière avec l’aide de cette personne » a déclaré celui qui est en couple avec Paula Badosa depuis quelques mois, ancienne numéro 2 mondiale.

