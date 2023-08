Tennis : Tsitsipas héritier de Federer ? Il nage en plein rêve

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 7 mondial, Stéfanos Tsitsipas fait partie des meilleurs joueurs du monde depuis des années. Le Grec est l'un de ceux désignés comme étant capables d'aller gagner un tournoi du Grand Chelem à l'avenir. Il est passé proche à deux reprises en atteignant la finale à Roland-Garros en 2021 et à l'Open d'Australie cette année. Pourtant, son niveau a du mal à augmenter, la faute à une arme qu'il a du mal à faire évoluer : le revers à une main. En voie de disparition, ce coup est inspiré d'un certain Roger Federer.

Dans le top 100, il reste aujourd'hui très peu de joueurs disposant d'un revers à une main. Stéfanos Tsitsipas est même certainement l'un des plus jeunes à utiliser cette arme puisque quelques anciens résistent encore, à l'image de Stan Wawrinka et Richard Gasquet. Très compliqué à réaliser techniquement, il est une force mais aussi une grande faiblesse. Après sa victoire au premier tour de l'US Open, le Grec a expliqué qu'il joue son revers grâce à Roger Federer.

Le revers à une main, bientôt la fin ?

C'est un coup qui était beaucoup plus utilisé auparavant et qui résiste face à la disparition. Aujourd'hui, Stéfanos Tsitsipas est l'un des meilleurs joueurs à utiliser le revers à une main mais force est de constater que c'est aussi son principal point faible. En conférence de presse, il a été invité à s'exprimer sur ce coup. « Eh bien, le jeu s’est définitivement orienté vers les revers à deux mains. Un coup plus sûr, diront certains, plus facile à contrôler, diront d’autres. Mais je crois toujours au revers à une main. Je suis ici pour qu’il ne meure pas » promet-il.

Tennis : Alcaraz et Djokovic menacés, il veut participer à la fête https://t.co/EpV1Vw9bnV pic.twitter.com/Yz0azN8pNJ — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

Un hommage à Federer

Stéfanos Tsitsipas a 25 ans et forcément, il a eu l'occasion de voir Roger Federer au milieu de sa carrière jouer un immense tennis avec un revers à une main. Inutile de le préciser, le Grec a été ébloui par le Suisse et a décidé de lui aussi jouer son revers avec une seule main pour sa carrière. « Je ne dirai pas que c’est un succès, mais la raison pour laquelle je joue un revers à une main, c’est à cause de Roger. D’une certaine manière, je veux être son successeur, aussi énorme que cela puisse paraître. Je n’en suis pas encore là, mais il m’a donné une raison de continuer à jouer du revers à une main. Pete Sampras était aussi mon héros quand j’étais jeune. Ces deux joueurs de tennis rendent donc ce coup encore plus spécial pour moi. Il est profondément ancré dans mon cœur parce que je veux vraiment leur ressembler. »

Nouvelle rechute

Moins tranchant ces derniers temps, Stéfanos Tsitsipas a tout de même retrouvé le succès cet été en remportant Los Cabos. Le Grec avait un tableau abordable pour aller loin à l'US Open. Malheureusement, il a encore été décevant puisqu'il a été éliminé mercredi au deuxième tour par le jeune gaucher suisse Dominic Stricker, 128ème mondial.