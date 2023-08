US Open : Pas de miracle pour Rune, en grande difficulté

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce lundi, l'US Open a débuté et le premier tour a été marqué par quelques surprises. Parmi elles, l'élimination de Holger Rune, numéro 4 mondial, qui n'a pas pu profiter de ce nouveau statut pour connaître un grand parcours en Grand Chelem. Le Danois, dans le dur depuis son élimination en quarts de finale face à Carlos Alcaraz, confirme qu'il est encore loin d'être arrivé à maturité.

C'est à coup sûr la plus grosse surprise de la première journée de l'US Open : l'élimination de Holger Rune. Le Danois, qui a réussi à récupérer la 4ème place mondiale grâce aux déboires de ses adversaires, n'ira pas plus loin en Grand Chelem cette année. Avec deux quarts de finale, il peut tout de même se satisfaire même s'il n'a toujours pas réussi à briser ce plafond de verre. Pas bien préparé physiquement, il a coulé à New York.

Frustré par son statut

Numéro 4 mondial et joueur très talentueux issu de la même génération que Carlos Alcaraz, Holger Rune n'a pas encore réussi à convaincre pleinement sur le grand circuit pour le moment. A l'US Open, il n'a pas été programmé sur un grand court, une décision qu'il n'a pas comprise et il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux. « C’est juste que je ne m’attendais pas à jouer sur ce court. J’ai l’impression que c’est normal. Je veux dire qu’au fur et à mesure que l’on progresse dans le classement, on a des avantages que l’on devrait obtenir en jouant dans de meilleures conditions. Je pense que c’est normal et c’est aussi la façon dont l’ATP procède avec tous les joueurs. Mais ils ne l’ont pas fait avec moi ici. C’est évidemment décevant, mais je ne vais pas blâmer le court pour la défaite » a-t-il réagi.

Pas prêt

En difficulté lors de la tournée américaine sur dur puisqu'il n'a plus gagné un match depuis Wimbledon, Holger Rune avait même abandonné lors de son entrée en lice à Cincinnati pour une blessure au dos. Force est de constater qu'il n'était pas suffisamment remis pour s'exprimer à New York. Face à Carballes Baena lundi, il a un peu souffert physiquement face à un adversaire qui lui a remis la balle constamment.

Une partie de tableau qui s'ouvre

Placé dans la partie basse du tableau en compagnie de Novak Djokovic, Holger Rune laisse donc le Serbe largement favori. Ce dernier n'a pas fait dans le détail pour son premier tour, remporté en à peine plus d'une heure et demi face au Français Alexander Müller. Plus titré à l'US Open depuis 2018, il tentera de remporter un nouveau trophée, un 24ème en Grand Chelem.