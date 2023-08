US Open : Djokovic pousse un coup de gueule étonnant

Baptiste Berkowicz

Fort de son succès au Masters 1000 de Cincinnati au terme d'un combat monumental face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic arrive avec le plein de confiance à l'US Open. Dans la perspective d'une finale entre les deux hommes lors du Grand Chelem américain, Novak Djokovic a tenu à remettre les choses au clair et tient à se méfier de chaque adversaire.

Novak Djokovic entend poursuivre sa domination. Alors qu'il est devenu en remportant Roland-Garros le joueur possédant le plus de titres en Grand Chelem de tous les temps avec 23, le Serbe arrive avec ambitions à l'US Open.

« Ce genre d’état d’esprit n’a jamais vraiment trouvé un écho en moi »

Interrogé sur une éventuelle revanche et finale face à Carlos Alcaraz en finale de l’US Open le 10 septembre prochain, Novak Djokovic a expliqué en conférence de presse qu’il n’a jamais raisonné de cette manière d’autant que cela serait pour lui un manque de respect pour son adversaire du 1er tour qui n’est autre que le Français Alexandre Muller : « Je pense que d’une certaine manière ce serait vraiment irrespectueux envers mon prochain adversaire de penser déjà à une finale contre Alcaraz. Même si j’ai eu d’énormes succès, certains pourraient dire que je commence déjà à penser aux phases ultérieures du tournoi, mais ce genre d’état d’esprit n’a jamais vraiment trouvé un écho en moi ».

Un 24ème Grand Chelem en ligne de mire

Ce lundi débute le dernier Grand Chelem de l’année, l’US Open. Déjà vainqueur à trois reprises du Majeur américain, Novak Djokovic a l'occasion de remporter un 24ème titre en Grand Chelem. Tenant du titre à New-York, Carlos Alcaraz semble être le plus à même de jouer le trouble-fête et empêcher l'actuel numéro 2 mondial d'aller décrocher une nouvelle quinzaine victorieuse. Les deux hommes devront attendre la finale avant de se retrouver.