Tennis : Djokovic affole les compteurs, Federer peut trembler

Alexis Brunet

Lors du Masters 1000 de Cincinnati, Novak Djokovic est rentré encore un peu plus dans la légende. Le Serbe s'est imposé en finale face à son nouveau grand rival, Carlos Alcaraz. Le Djoker est devenu à cette occasion le troisième joueur le plus titré de l'histoire du tennis. Le deuxième n'est autre que Roger Federer.

Novak Djokovic prouve encore une fois qu'à 36 ans, il est encore loin d'être fini. Le Serbe est pour l'instant le seul membre du Big 3 encore présent sur le circuit. Roger Federer a pris sa retraite l'année dernière, alors que Rafael Nadal fait lui tout son possible pour revenir sur les courts en 2024. Le natif de Belgrade joue encore, mais surtout il gagne.

Djokovic est le troisième joueur le plus titré de l'histoire

Lors du Masters 1000 de Cincinnati, Novak Djokovic a retrouvé Carlos Alcaraz en finale, quelques semaines après leur confrontation à Wimbledon, au même niveau. Contrairement au Grand Chelem anglais, cette fois c'est le Djoker qui est venu à bout de l'Espagnol, après un affrontement sublime, en trois sets. Un nouveau titre qui est loin d'être anecdotique pour le natif de Belgrade. Grâce à sa victoire sur le sol américain, il est devenu le seul troisième joueur le plus titré de l'histoire du tennis, avec 95 trophées. Avant il occupait ce statut avec le légendaire Ivan Lendl (94 titres).

Djokovic peut-il aller chercher Federer ?

S'il est donc le premier au niveau des Grand Chelem, Djokovic n'est donc que troisième lorsque l'on cumule tous les titres. Le Serbe n'est dépassé que par Roger Federer avec 103 trophées, et Jimmy Connors, leader avec 109 finales gagnées. Le Djoker peut donc encore aller chercher au minimum le Suisse avant de mettre fin à sa carrière, ce qui serait alors une prouesse de plus à son actif, et un argument supplémentaire pour lui dans le débat du GOAT.