Tennis : L'annonce de Djokovic qui va faire réagir Nadal et Federer

Baptiste Berkowicz

Novak Djokovic est venu à bout de Carlos Alcaraz au terme de trois sets intenses et 3h49 de combat. Le Serbe est revenu de nulle part après avoir été mené 1 set à 0 et 4-2 dans la deuxième manche. Dans une chaleur étouffante, l'actuel numéro 2 mondial n'a pas caché son bonheur après ce qui est « peut-être le match le plus compliqué de sa vie ». Rafael Nadal et Roger Federer apprécieront...

Novak Djokovic repousse sans cesse les limites. Le Serbe est parvenu à vaincre Carlos Alcaraz en trois sets (5-7,7-6,7-6), remportant ainsi un 39ème Masters 1000 dans sa carrière. Le joueur de 36 ans a vécu une rencontre on ne peut plus riche en émotions.

Un transfert annoncé au PSG, c’est la douche froide https://t.co/ghDBLmy3B4 pic.twitter.com/Vt25DpFTJG — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

«Peut-être le match le plus compliqué de ma vie»

Mené 1 set à 0 et 4-2 dans la deuxième manche, Novak Djokovic est passé tout proche du précipice. Le recordman en Grand Chelem a souffert de la chaleur (37 degrés par moments) et a même dû faire face à une balle de match contre lui dans le tie-break du deuxième set. L'actuel numéro 2 mondial est parvenu à se reprendre et faire tomber Carlos Alcaraz. En conférence de presse d'après match, Novak Djokovic est revenu sur son combat titanesque qu'il a livré face à l'Espagnol : « C'est peut-être le match le plus compliqué que j’ai joué dans ma vie ». Rafael Nadal et Roger Federer qui ont bataillé avec le Serbe pendant plus de quinze ans apprécieront...

L'US Open en ligne de mire

Le dernier Grand Chelem de l’année, l’US Open, approche à grands pas. Le coup d'envoi de celui-ci s'effectuera le 28 août. Déjà vainqueur à trois reprises du Majeur américain, Novak Djokovic a l'occasion de remporter un 24ème titre en Grand Chelem. Tenant du titre à New-York, Carlos Alcaraz pourrait rebattre les cartes et empêcher l'actuel numéro 2 mondial d'aller décrocher une nouvelle quinzaine victorieuse. Un nouvel affrontement entre les deux hommes pourrait avoir lieu pendant le Grand Chelem américain. Le bilan des têtes à têtes en 2023 est de deux victoires chacun pour le Serbe et l'Espagnol.