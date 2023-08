US Open : Les têtes de série enfin connues, bonne nouvelle pour la France !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans une semaine, les meilleurs joueurs du monde commenceront leur aventure à New York pour s'adjuger l'US Open. Après une tournée américaine mouvementée ces dernières semaines, plusieurs changements ont eu lieu dans le classement. Grâce au classement de cette semaine, on connaît enfin les têtes de série, en espérant qu'il n'y ait plus de forfaits. Pour la première fois depuis un bout de temps, deux représentants tricolores figurent dans la liste.

Le Masters 1000 de Cincinnati était pour beaucoup le juge de paix en ce qui concerne les têtes de série à l'US Open. En effet, parce que le tirage au sort sera effectué ce jeudi, on prend le classement de la semaine pour établir les têtes de série. La semaine dernière, ils étaient beaucoup à jouer le meilleur statut possible et parmi les gagnants, la France a deux joueurs : Adrian Mannarino et Ugo Humbert.

Holger Rune chanceux

C'était l'une des principales attractions au tournoi de Cincinnati la semaine dernière : la bagarre pour la 4ème place mondiale. Fort de son titre à Toronto, Jannik Sinner avait l'occasion de récupérer cette place, lui qui est 4ème à la Race. Mais son élimination d'entrée a profité à Holger Rune, qui n'a pas gagné un match dernièrement et qui s'est même retiré, puisque Ruud, Tsitsipas et Rublev ont été incapables d'aller chercher quelques victoires. Pas d'inquiétude pour les fans du Danois : il a déjà rassuré sur les réseaux sociaux et reprend même l'entraînement dès ce lundi. Pour rappel, être parmi les 4 premiers en Grand Chelem signifie l'assurance de ne pas rencontrer Alcaraz et Djokovic avant les demi-finales.

Tennis : Alcaraz-Djokovic, la rivalité qui éblouit le tennis actuel https://t.co/aY1cQhJH8g pic.twitter.com/R8FokV6gyz — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

2 Français têtes de série

C'est une première depuis l'Open d'Australie 2022, lorsque Gaël Monfils et Ugo Humbert figuraient parmi les protégés : deux Français seront têtes de série à l'US Open. Ce dernier a récupéré de justesse ce statut et sera 30ème alors qu'Adrian Mannarino, qui fait une superbe saison à 35 ans, est à une place du meilleur classement de sa carrière (22), ce qui veut dire qu'il est encore plus protégé. En effet, en tant que tête de série 23, il ne pourra pas tomber sur un top joueur (1 à 8) avant les huitièmes de finale. Avec cette opportunité, on peut se dire qu'il y a la place de faire quelque chose de grand.

Alcaraz toujours patron

Il ne le sera a priori bientôt plus mais Carlos Alcaraz reste numéro 1 mondial malgré sa défaite en finale à Cincinnati. Le jeune Espagnol, qui a fait grimper le niveau, doit maintenant aborder un nouveau défi : défendre son titre à l'US Open. C'est une tâche difficile puisque depuis Roger Federer en 2008, personne n'a réussi à gagner le Grand Chelem américain deux fois d'affilée.