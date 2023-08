Tennis : Djokovic dépassé, il lâche une révélation avant le choc

Baptiste Berkowicz

À l'instar du dernier Wimbledon, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se retrouve en finale pour un duel au sommet. Le Serbe et l'Espagnol vont se disputer ce dimanche la victoire finale au Masters 1000 de Cincinnati. L'actuel numéro 2 mondial a reconnu avant ce nouveau duel la supériorité du joueur de 20 ans et considère son affrontement comme le défi ultime.

Le duel entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz voit un nouvel épisode se présenter. Alors que la dernière confrontation entre les deux hommes remonte à la finale de Wimbledon, remportée par l'Espagnol au terme d'un match titanesque de près de 5h, le Serbe et le joueur de 20 ans remettent le couvert ce dimanche à Cincinnati.

«Il est le meilleur au monde actuellement»

Après sa victoire en demi-finale face à Alexander Zverev (7-6,7-5), Novak Djokovic a évoqué en conférence de presse le match à venir face à Carlos Alcaraz. L'actuel numéro 2 mondial n'a pas caché son excitation et la grandeur de l'épreuve qui l'attend pour soulever le trophée du Masters 1000 de Cincinnati : « Affronter Alcaraz est le défi ultime pour moi en ce moment. Ce sera notre premier match sur dur et je pense que ce sera un excellent test pour l’US Open 2023. Il est le meilleur au monde actuellement, c’est donc un grand défi pour moi et j’ai hâte d’entrer sur le court ».

Djokovic-Alcaraz, l'US Open dans le viseur

Le dernier Grand Chelem de l’année, l’US Open, approche à grands pas. Le coup d'envoi de celui-ci s'effectuera le 28 août. Déjà vainqueur à trois reprises du Majeur américain, Novak Djokovic a l'occasion de remporter un 24ème titre en Grand Chelem. Un homme semble plus que jamais capable de mettre à mal le Serbe : Carlos Alcaraz. Tenant du titre à l'US Open, l'Espagnol pourrait rebattre les cartes et empêcher l'actuel numéro 2 mondial d'aller décrocher une nouvelle quinzaine victorieuse.