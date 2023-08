Wimbledon : Nadal et Federer ont perturbé Djokovic, il l’affirme

Baptiste Berkowicz

L'édition 2023 de Wimbledon a livré son verdict au terme d'une finale grandiose entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. L'Espagnol est parvenu à décrocher son deuxième Grand Chelem à seulement 20 ans. Patrick Mouratoglou pointe du doigt la possible trop grande pression pour le Serbe d'être sans arrêt favori et de jouer pour l'Histoire.

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont d'ores et déjà marqué à jamais l'Histoire du tennis. Les trois joueurs ont évolué durant la même époque et constitue podium des joueurs possédant le plus de Grands Chelems à leur palmarès avec 23 pour le Serbe, 22 pour l'Espagnol et 20 pour le Suisse.

PSG : Une surprenante annonce tombe pour un transfert à 100M€ ! https://t.co/gEfRaQCTto pic.twitter.com/1muLOxN9QZ — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

«J’ai l’impression qu’être ce favori ultime tout le temps et jouer pour l’histoire, cela doit être un fardeau»

Depuis la retraite de Roger Federer et les blessures à répétitions de Rafael Nadal, Novak Djokovic constitue un des seuls grands favoris dans les grands rendez‐vous. Pour Patrick Mouratoglou, auprès de Tennis Majors , le Serbe a pu être perturbé par cette attente lors de son duel face à Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon : « Je pense que Novak peut jouer beaucoup mieux qu’il ne l’a fait en finale de Wimbledon. Je pense qu’il était très nerveux. J’ai l’impression qu’être ce favori ultime tout le temps et jouer pour l’histoire, cela doit être un fardeau. Donc maintenant, d’une certaine manière Alcaraz est aussi un favori, Novak se sentira plus libre la prochaine fois qu’il le jouera ».

Une revanche Djokovic-Alcaraz attendue à l'US Open