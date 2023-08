Cincinnati : Djokovic de retour pour tout écraser ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Battu en 5 sets par Carlos Alcaraz en finale à Wimbledon, Novak Djokovic n'est pas passé loin d'un nouveau titre en Grand Chelem, le 24ème. Le Serbe a puisé dans ses ressources et a décidé de repousser son retour à la compétition jusqu'à Cincinnati la semaine prochaine, où il sera tête de série numéro 2. Dans sa quête de records, il pourrait briller dès le deuxième Masters 1000 de l'année avant le grand objectif de la fin de saison : l'US Open.

En perdant de peu la finale de Wimbledon, Novak Djokovic a éprouvé le besoin de souffler un peu en famille. Le Serbe de 36 ans ne met l'accent que sur les Grands Chelems depuis quelque temps maintenant et il voudra forcément briller à l'US Open dans deux semaines, un tournoi qu'il n'a pas pu disputer l'an dernier. De retour à Cincinnati, la machine serbe pourrait se remettre en marche dès la semaine prochaine. Le tirage au sort du tableau lui a réservé de potentiels chocs assez tôt.

Djokovic va devoir s'activer

Encore présent il y a quelques jours au Monténégro pour s'entraîner, Novak Djokovic sera bien de la partie à Cincinnati la semaine prochaine pour son premier voyage sur le territoire américain depuis près de deux ans. Tête de série numéro 2, le Serbe jouera le vainqueur du match entre Etcheverry et Davidovich Fokina, très en forme puisqu'il est en demi-finales à Toronto, avant de retrouver pourquoi pas Gaël Monfils. Jannik Sinner a été placé dans sa partie de tableau, tout comme Daniil Medvedev et Holger Rune.

Alcaraz pas intouchable

Défait en quarts de finale à Toronto, Carlos Alcaraz aura à cœur de continuer à prendre des repères avant de devoir défendre son titre à l'US Open. Le jeune Espagnol a hérité d'une partie de tableau un peu plus clémente cette fois-ci mais sur dur, la concurrence est plus rude. En ce moment, il profite surtout de sa confiance après sa victoire à Wimbledon en prenant plaisir devant un public souvent acquis à sa cause.

Reprise en douceur pour Djokovic ?

Il ne serait pas surprenant, ni inquiétant, de voir Novak Djokovic perdre très vite à Cincinnati. En plus de ne pas être dans un lieu où il a excellé pendant sa carrière, il vient surtout pour prendre des indications en vue de l'objectif qu'il prépare. En effet, il a dû attendre 2018 pour enfin réussir à gagner à Cincinnati et compléter sa collection en Masters 1000. Ces dernières années, il est souvent venu en tournoi avec moins de conviction par rapport à sa détermination en Grand Chelem.