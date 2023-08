US Open : Le prize money va exploser tous les records !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quatrième levée du Grand Chelem, l'US Open approche à grands pas (28 août-10 septembre). Pour l'édition 2023, l'organisation vient d'annoncer le prize money et sans surprise, comme c'est la tendance en ce moment, des records vont être battus. Carlos Alcaraz et Iga Swiatek tenteront de défendre leur titre, en sachant que pour la première fois depuis les années Covid la barre des 3 millions de dollars de gains pour les vainqueurs des deux tableaux va être atteinte.

C'est aussi un des moments que l'on attend : savoir combien les joueurs vont gagner en cas de victoire finale. Le tennis est un des sports qui rapportent le plus si on évolue au très haut niveau et depuis l'année dernière, les records de gains sont atteints à chaque tournoi du Grand Chelem. Si on a déjà vu de bien plus grands nombres avant la pandémie, l'US Open continue à être celui qui offre le plus d'argent.

3 millions de dollars pour le vainqueur

C'est la principale augmentation du prize money par rapport à l'an dernier. En effet, Carlos Alcaraz et Iga Swiatek ont empoché 2,6 millions d'euros l'année dernière pour leur victoire à l'US Open, soit 15% de moins que pour 2023. Globalement, le prize money a augmenté puisqu'on peut observer une légère augmentation pour tous les tours, de la finale au premier tour. C'est d'ailleurs une différence par rapport à l'édition 2019, celle juste avant le Covid : le prize money des premiers tours est en large augmentation mais les vainqueurs touchent beaucoup moins (3,8 millions d'euros à l'époque).

Tennis : Alcaraz favori à l'US Open ? Il a déjà sa petite idée https://t.co/nDPSGRLUDn pic.twitter.com/yELnQA5XAG — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Le tournoi qui récompense le mieux

Cette année, les participants du grand tableau à l'US Open recevront au minimum 81 500 dollars si jamais ils ne parviennent pas à gagner un match. C'est également un record puisqu'une telle somme n'avait jamais été atteinte, même si cela reste une petite augmentation par rapport à 2022 (80 000 dollars). Des quatre tournois du Grand Chelem, l'US Open est celui qui récompense le mieux les joueurs puisque cette année, l'Open d'Australie offrait moins de 70 000 dollars aux perdants du premier tour, Wimbledon légèrement plus et Roland-Garros environ 75 000.

50 ans de parité

Cette année marque également les 50 ans de l'instauration de la parité dans le prize money à l'US Open. En effet, en 1973, le Grand Chelem new-yorkais a été le premier à offrir la même somme aux vainqueurs des tournois masculin et féminin. A l'heure actuelle, c'est le cas pour tous les Majeurs mais de grandes différences sont parfois observées entre les hommes et les femmes le reste du temps sur le circuit professionnel.