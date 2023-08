Toronto 2014 : Quand Tsonga marchait sur l'eau

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent sur le circuit depuis le début de l'ère Open, l'Open du Canada a une histoire riche en couleurs. Les plus grands joueurs se sont imposés et la France a la chance d'avoir un vainqueur dans le palmarès : Jo-Wilfried Tsonga. En effet, en 2014, le Manceau remportait le deuxième Masters 1000 de sa carrière à Toronto au terme d'une semaine hors du commun.

Assurément le meilleur Français de l'ère moderne, même s'il n'a pas remporté de Grand Chelem, Jo-Wilfried Tsonga a atteint des sommets parfois dans sa carrière. Capable de développer un tennis surpuissant autour de son service et de son coup droit, le Français est tout de même tombé sur une ère de domination quasi-totale du Big 3, qui a bloqué de nombreuses possibilités. Mais lors de cette semaine de 2014, à Toronto, c'était bien Tsonga le plus fort.

Deuxième titre en Masters 1000

Déjà sacré en 2008 à Bercy, année durant laquelle il a atteint la finale de l'Open d'Australie en jouant un tennis exceptionnel, Jo-Wilfried Tsonga remporte un deuxième Masters 1000 à Toronto, sûrement le plus grand titre de sa carrière. En effet, le Manceau a tout de même un palmarès exceptionnel et il peut être considéré comme le meilleur joueur français depuis le début de l'ère Open, même si la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros en 1983 reste certainement l'événement le plus marquant.

Trois membres du Big 4 battus

Tête de série numéro 13 au moment de commencer à Toronto, Jo-Wilfried Tsonga va d'abord battre deux Français, Edouard Roger-Vasselin et Jérémy Chardy, avant de se confronter au numéro 1 mondial de l'époque, un certain Novak Djokovic. Mais le match n'a jamais vraiment eu lieu tant le Français a pris rapidement l'avantage pour l'emporter 6/2 6/2. Le parcours ne s'arrête pas là puisqu'il parvient à sortir Andy Murray en quarts en 3 sets, Grigor Dimitrov et Roger Federer en finale. Un parcours mémorable qui méritait bien de se pencher dessus.

Une performance inédite

Dans sa carrière, Jo-Wilfried Tsonga a prouvé qu'il était capable de battre n'importe quel joueur s'il est dans un bon jour. Le Français marchait vraiment sur l'eau à ce moment-là et pour beaucoup, il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire à n'avoir pas réussi à gagner un Grand Chelem. D'ailleurs, en dehors de David Nalbandian qui avait battu coup sur coup, Nadal, Djokovic et Federer à Madrid en 2007, personne d'autre que Tsonga n'a réussi à battre trois membres du Big 4 dans le même tournoi.