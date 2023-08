Djokovic se fait surclasser, il jubile

Alexis Brunet

Lors de la dernière finale de Wimbledon, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se sont livrés un affrontement titanesque, qui a poussé les deux hommes jusqu'au cinquième set. Et c'est finalement l'Espagnol qui l'a emporté, alors qu'il n'était pas le favori. Andy Murray a assisté à la rencontre, et il a avoué se servir de ce qu'il a vu pour progresser encore à 36 ans.

Nous sommes peut-être en train d'assister à une nouvelle rivalité légendaire dans le tennis. Après avoir affronté Rafael Nadal de nombreuses fois, Novak Djokovic fait maintenant face à un autre Espagnol : Carlos Alcaraz. Les deux hommes se sont déjà rencontrés trois fois. La première fois, c'était à l'occasion du Masters 100 de Madrid, puis c'était en demi-finale de Roland-Garros, et dernièrement en finale de Wimbledon.

Alcaraz a battu Djokovic à Wimbledon

Pour l'instant, il y a un partout entre les deux hommes dans les confrontations en Grand Chelem. Djokovic l'avait emporté à Roland-Garros, alors qu'à Wimbledon, c'est Alcaraz qui s'est imposé. C'était une petite surprise, car sur le gazon londonien, le Serbe était le grand favori. Le Murcien a donc sorti une grande prestation, qui a ravi les supporters présents ce jour-là, Andy Murray en tête.

« J’ai utilisé les vidéos des deux joueurs »