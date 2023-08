Tennis : Djokovic se fait surclasser, sa bête noire est désignée

Alexis Brunet

Lors de la dernière finale de Wimbledon, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se sont livrés un sacré affrontement. Alors que le Serbe était le grand favori, c'est finalement l'Espagnol qui l'a emporté. Avec déjà deux Grand Chelem à son actif, le Murcien est parti pour être l'un des meilleurs joueurs du monde pendant un bout de temps. Et il pourrait bien dégoûter le Djoker lors d'autres finales.

En demi-finale du dernier Roland-Garros, Novak Djokovic avait affronté Carlos Alcaraz. L'affiche était attendue de la part de tous les fans de tennis, persuadés qu'ils allaient assister à un match de légende. Cela n'a pas eu lieu finalement, car le Murcien s'est blessé lors du troisième set, finissant la rencontre avec difficulté. Cela a donc profité au Djoker, qui a rejoint la finale, avant de remporter son troisième Roland-Garros.

Alcaraz a pris sa revanche à Wimbledon

Après Roland-Garros, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz disputaient le tournoi de Wimbledon. À Londres, le Serbe était le grand favori, puisqu'il avait gagné les quatre dernières éditions, et qu'il est un spécialiste du gazon anglais. Pourtant, c'est bien l'Espagnol qui a battu le Djoker en finale. Un exploit pour le numéro un mondial qui n'avait que très peu de références sur herbe, et qui est beaucoup plus habitué à la terre battue.

« Il a été victime de l’effet Alcaraz »