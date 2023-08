Tennis : Alcaraz en danger, le clan Djokovic fait une énorme révélation

Alexis Brunet

Novak Djokovic n'est pas du genre à se morfondre. Malgré sa défaite en finale à Wimbledon, le Serbe s'est déjà remis en selle, avec comme objectif une victoire à l'US Open. Aux États-Unis, il retrouvera peut-être encore une fois sur sa route Carlos Alcaraz, ce qui pourrait nous donner un nouvel affrontement de légende. Mais selon Goran Ivanisević, à part le Djoker, un autre joueur pourrait causer des problèmes au numéro un mondial, il s'agit de Jannik Sinner.

Après sa victoire en finale de Roland-Garros, Novak Djokovic se voyait déjà réaliser le Grand Chelem calendaire, c'est-à-dire remporter tous les tournois majeurs lors de la même saison. Malheureusement pour le Djoker, ses espoirs se sont brisés sur le gazon londonien de Wimbledon, lorsque Carlos Alcaraz a triomphé du natif de Belgrade en finale. Même s'il n'a pas réussi à remporter le Grand Chelem anglais, il reste toujours un majeur à aller chercher pour Nole, l'US Open.

Alcaraz favori de l'US Open ?

Novak Djokovic se rendra à l'US Open, mais peut-être pas avec le statut de favori, qu'il pouvait avoir à Wimbledon. Aux États-Unis, il se pourrait bien que cela soit Carlos Alcaraz le grand favori. L'Espagnol est tout simplement le numéro un mondial à l'ATP, et il est aussi le tenant du titre. Il avait déjà remporté le tournoi américain l'année dernière, ce qui était alors son premier Grand Chelem.

Tennis : Alcaraz au sommet, le clan Djokovic est sous le choc https://t.co/EqwWzlY6Hg pic.twitter.com/nUp6cAwOcP — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Sinner peut embêter Alcaraz selon Ivanisević