Tennis : Djokovic bientôt à la retraite ? Le règne est loin d'être fini

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Défait au bout d'un terrible combat de presque 5 heures en finale de Wimbledon face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a ressenti le besoin de faire une pause avant de repartir sur le terrain. Le Serbe n'avait pas tardé à annoncer son forfait pour Toronto, le premier des Masters 1000 de l'été, avant que des annonces étonnantes sur la fin de sa carrière ne fassent leur apparition. En effet, c'est d'abord son père qui a émis un souhait : voir son fils arrêter sa carrière en 2024. Mais c'est loin d'être terminé.

A 36 ans, Novak Djokovic a prouvé cette saison qu'il était encore capable de dominer de la tête et des épaules le circuit ATP. Le Serbe, vainqueur des deux premiers tournois du Grand Chelem cette année, dépasse les records les uns après les autres et il peut encore espérer aller beaucoup plus loin. Pourtant, certains estiment qu'il pourrait prendre sa retraite dans un an et demi maximum, des déclarations étonnantes d'autant plus que le principal intéressé n'a pas communiqué dans ce sens dernièrement.

Retraite en 2024 ?

A l'instar de Rafael Nadal qui a annoncé que la saison 2024 serait a priori sa dernière, Novak Djokovic pourrait aussi faire ses valises l'année prochaine si l'on en croit les propos de ses parents. Son père, Srdjan, est connu pour ses déclarations loufoques mais il a surpris tout le monde en disant qu'il souhaitait voir son fils prendre sa retraite prochainement. Dans sa famille, tout le monde accueillerait bien la nouvelle puisque sa mère est allée dans le sens de son mari. Mais la fête n'est pas finie...

Elle annonce du lourd pour Djokovic, Alcaraz peut enrager https://t.co/dvp4uTZgFd pic.twitter.com/EIN9linhhs — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Une motivation intacte

C'est en tout cas ce que l'on peut ressentir des déclarations du Serbe après sa finale perdue à Wimbledon. Malgré l'âge, il a vu qu'il était meilleur que quasiment tous les joueurs du circuit, ce qui lui donne forcément plus de motivation pour continuer. Il y a quelques semaines, il montrait sa détermination quant à l'opportunité qu'il avait de marquer l'histoire, ce qu'il a réalisé à Roland-Garros. Même s'il a perdu à Wimbledon, son expérience et ses qualités physiques lui permettront sans doute d'engranger encore au moins un Grand Chelem.

Les Grands Chelems en priorité

Au fil de sa carrière, Novak Djokovic a appris à mettre l'accent sur des événements en particulier. Ces dernières années, le Serbe n'est intéressé que par les tournois du Grand Chelem et il pourrait choisir de jouer encore moins pour se concentrer uniquement sur ces objectifs. Pour l'US Open, il a décidé de ne jouer qu'à Cincinnati pour se préparer car il se connaît par cœur. Il faut dire que cette année, en dehors des Majeurs, il n'a pas forcément joué un grand tennis.