Djokovic à la retraite ? Sa mère fait une énorme annonce

Baptiste Berkowicz

Faible de sa défaite en finale de Wimbledon face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic n'entend pas poser la raquette de si tôt. Le Serbe, devenu le joueur détenant le plus de Grand Chelem de tous les temps, laissera une trace indélébile à la fin de sa carrière. La mère de l'actuel numéro 2 mondial a déclaré que son fils pourrait très bien « prendre sa retraite immédiatement ».

La fin de l'ère Novak Djokovic approche de plus en plus. Après avoir glané son 23ème Grand Chelem lors du dernier Roland-Garros, ce qui fait du Serbe le joueur avec le plus de Majeurs, l'actuel numéro 2 mondial voit l'US Open se profiler et entend bien accroitre son avance sur son plus grand rival : Rafael Nadal.

Tennis : Djokovic, Nadal... L'avertissement lancé à Alcaraz https://t.co/lyB2VuapEo pic.twitter.com/rALqdRhDRN — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

«Il pourrait très bien prendre sa retraite immédiatement»

Alors que Srdjan Djokovic, le père de Novak, est coutumier de certaines prises de parole dans les médias, sa mère, Dijana, est en revanche beaucoup plus discrète. Interrogée lors du documentaire de Sportal « Novak Djokovic – Untold Stories » sur la retraite de son fils, Dijana, à l’instar de son mari Srdjan, a estimé qu’elle serait parfaitement satisfaite s’il venait à prendre cette décision : « Je serais parfaitement à l’aise si Novak annonçait dès aujourd’hui sa retraite du tennis, car il a tout gagné. C’est à lui de voir, mais en ce qui me concerne, il pourrait très bien prendre sa retraite immédiatement . » Novak Djokovic ne l'entend pas forcément de cette oreille.

Djokovic en quête d'un 24ème Grand Chelem

Le 28 août prochain débutera l'US Open 2023. Une nouvelle occasion pour Novak Djokovic de conquérir un nouveau Grand Chelem. Lorsque le Serbe s'aligne sur un tournoi, il semble impensable de ne pas le mettre parmi les favoris. Néanmoins, l'ascension de Carlos Alcaraz rebat les cartes. Le prodige espagnol, tenant du titre à l'US Open, pourrait bien rendre un service à Rafael Nadal et empêcher Novak Djokovic d'aller décrocher un 24ème titre en Grand Chelem. Le duel entre les deux hommes s'annoncent grandiose.