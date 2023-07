Tennis : Les Russes et Biélorusses encore bannis, la polémique continue

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis plus d'un an, le conflit entre l'Ukraine et la Russie prend le pas sur le monde sportif et dans le tennis, les joueurs venant de Russie et de Biélorussie ont déjà été bannis de Wimbledon en 2022, le gouvernement ayant refusé leur présence sur le territoire à ce moment-là. Un an plus tard, la situation est encore loin d'être réglée puisque certains se retrouvent désormais bannis de République tchèque, où le WTA 250 a lieu la semaine prochaine. Le gouvernement a interdit l'accès aux Russes et Biélorusses sur le territoire depuis le mois de juin, une décision qui fait débat.

Ce n'est pas simple en ce moment d'être un sportif russe ou biélorusse. Le conflit a malheureusement dépassé les limites du continent et dans le monde du tennis, les polémiques ont souvent gagné en intensité ces derniers mois, en particulier sur le circuit féminin. Un an après Wimbledon, un autre pays décide de bannir systématiquement les joueuses russes et biélorusses simplement du fait de leur nationalité.

Nouveau bannissement à Prague

C'est une information toute fraîche mais une joueuse russe dont on n'a pas l'identité a été refusée sur le territoire tchèque alors qu'elle essayait de disputer le tournoi de Prague, catégorisé WTA 250, la semaine prochaine. Désormais, toutes les Russes et Biélorusses inscrites ont été annoncées forfait pour l'épreuve, parmi lesquelles Anastasia Pavlyuchenkova, finaliste de Roland-Garros en 2021 ou encore Aliaksandra Sasnovich, 75ème mondiale. « La direction du tournoi respecte la décision des autorités. Nous nous attendons à ce qu'aucune joueuse Russe ou Biélorusse ne participe au tournoi dans cette situtation » a déclaré le directeur du tournoi, Miroslav Maly.

Réaction de la WTA à venir

Cet épisode fait suite à celui vécu par Vera Zvonareva, ancienne numéro 2 mondiale, la semaine dernière alors qu'elle tentait de rentrer en Pologne pour aller jouer à Varsovie. Tout était en règle pour elle mais le gouvernement a décidé de la refuser, comme c'est le cas désormais pour les Russes et Biélorusses en République tchèque. La WTA n'a pas encore réagi mais l'année dernière, les instances du tennis avaient décidé de ne pas attribuer de points à Wimbledon pour montrer le désaccord avec la décision. Une décision similaire pourrait être prise.

Des polémiques qui s'enchaînent

Depuis quelques mois, le circuit WTA avait fait parler de lui à propos des tensions dans les vestiaires entre les joueuses. Du fait d'une surreprésentation des Russes dans le classement et des quelques Ukrainiennes du top 100, la situation a parfois dégénéré. Depuis des mois, les joueuses Ukrainiennes ont décidé de ne pas serrer la main à leurs adversaires quand il s'agit d'une Russe ou d'une Biélorusse, une manière pour elle de mener leur combat. Mais ce geste n'est pas compris par tout le monde puisque des sifflets éclatent régulièrement des tribunes.