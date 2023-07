Tennis : Djokovic terrassé à Wimbledon, elle a aussi souffert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Finaliste de l'édition 2023 de Wimbledon malgré son statut de grand favori, Novak Djokovic n'a pas pu remporter le titre cette année. Dans le tableau féminin, on ne peut pas vraiment dire qu'Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, était la favorite pour le trophée. La Polonaise, toute proche de perdre son trône, a perdu en quarts de finale face à Elina Svitolina dans un match qu'elle n'aurait probablement pas perdu sur une autre surface. La pression est toujours sur ses épaules.

Numéro 1 mondiale depuis le mois d'avril 2022, soit le troisième plus long règne pour une joueuse débutant à ce poste dans l'ère Open, Iga Swiatek aurait toutes les raisons de craquer. En remportant à nouveau le titre à Roland-Garros, elle a prouvé son extrême solidité mentale mais elle doit bien sentir que l'étau se resserre. Présente cette semaine à Varsovie pour sa reprise, elle a été interrogée sur sa manière d'aborder ses nouveaux défis.

La pression à chaque instant

Quand on est numéro 1 mondiale, on est forcément attendue tout le temps dans chaque tournoi. Iga Swiatek ne déroge pas à la règle mais elle a prouvé qu'elle n'était pas faite du même bois que les autres. Interrogée sur un potentiel relâchement de pression, comme pourrait connaître Novak Djokovic, elle a assuré aborder chaque match de la même manière. « Il faut demander à Novak. Je pense que nous avons la concurrence dans le sang. Moi, quand je joue des matchs, je ne pense pas aux statistiques et aux records. C’était définitivement son objectif, mais j’admets que c’est toujours comme si nous voulions aller au match pour le gagner. D’une certaine manière, si nous, en tant que joueurs, pensions à tous ces points, chiffres, statistiques, alors ce serait beaucoup plus difficile. On ne joue pas au tennis pour y penser » a-t-elle déclaré.

Tennis : Après Wimbledon, la bagarre continue entre Swiatek et Sabalenka https://t.co/O4FUScHdkW pic.twitter.com/8xBdo0lbXP — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

Un Big 3 féminin ?

Si elle domine toujours les débats, Iga Swiatek a vu deux adversaires lui tenir régulièrement tête depuis le début de l'année : Aryna Sabalenka et Elena Rybakina. Avec ce grand trio présent dans toutes les grandes finales depuis le début de l'année, à part Wimbledon, les médias ont même osé l'appellation Big 3. Pour la Polonaise, on n'est pas encore à ce niveau. « Je sais qu’Aryna a un objectif énorme et qu’elle est motivée par le fait que je sois devant elle en ce moment. Après en ce qui concerne le "Big 3", la dénomination est tellement hâtive, car dans le tennis masculin Djokovic, Federer et Nadal ont réalisé "un peu" plus que nous » a-t-elle répondu.

Une reprise en douceur

Eliminée en quarts à Wimbledon, Iga Swiatek a souhaité reprendre la compétition assez vite, chez elle à Varsovie. C'est un choix osé car la quasi-totalité du top 20 a choisi de se reposer pour le moment en attendant le début de la tournée américaine. Dans un mois, la Polonaise devra défendre son titre à l'US Open et elle aura forcément besoin de prendre des repères dans les semaines qui arrivent.