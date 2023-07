Tennis : Après Wimbledon, la bagarre continue entre Swiatek et Sabalenka

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis de longs mois, la situation sur le circuit WTA est claire : plusieurs joueuses ont pris le contrôle et les grands titres sont souvent partagés entre Iga Swiatek, Aryna Sabalenka et Elena Rybakina. La Polonaise, en tête du classement depuis avril 2022, voit petit à petit l'écart se réduire avec sa dauphine. A Wimbledon, la Biélorusse était à un match de la faire tomber du trône avant d'échouer. Finalement, une énorme surprise a eu lieu mais cet épisode ne devrait pas durer.

Dans le tableau féminin cette année, l'histoire a été marquée par Marketa Vondrousova, première joueuse non tête de série à s'imposer. La Tchèque a profité de la fébrilité d'Ons Jabeur en finale qui avait éliminé auparavant les principales favorites, notamment Aryna Sabalenka lors des demi-finales alors que cette dernière avait le match en main. Sur le dur américain, les deux meilleures joueuses du monde devraient encore se battre.

Un épisode à part

Le résultat de Wimbledon ne change rien pour le moment à la domination des trois mêmes joueuses. Les surprises sont encore possibles et selon Patrick Mouratoglou, la surface y est pour beaucoup. « Je ne pense pas que nous soyons revenus à un tennis imprévisible du côté féminin, je pense que c'est juste le gazon qui change la donne. C'est une surface très spéciale. Je pense que les hommes s'adaptent un peu mieux que les femmes. Si vous regardez Iga Swiatek, on n'a jamais senti pendant le tournoi qu'elle était très à l'aise sur le gazon. Même chose pour Sabalenka » a confié le Français. Au début de la quinzaine, Elena Rybakina était désignée favorite mais elle a aussi été éliminée par Ons Jabeur.

Nouveau duel pour le trône ?

Lorsqu'Iga Swiatek a été éliminée en quarts de finale à Wimbledon par Svitolina, Aryna Sabalenka avait une occasion en or d'aller lui chiper sa place. La Biélorusse avait besoin de se qualifier pour la finale pour passer devant et elle n'a pas su conclure son match face à la Tunisienne lors des demi-finales. Cet été, les deux joueuses pourraient reprendre leur duel. La Polonaise est déjà revenue à la compétition avec un tournoi à Varsovie à domicile, où elle tentera d'aller chercher son premier titre en WTA 250.

Avantage Sabalenka ?

L'année dernière, avant l'US Open, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka n'ont pas marqué de gros points. La Polonaise avait très peu gagné et la Biélorusse avait tout de même atteint la demi-finale à Cincinnati. En revanche, à New York, la numéro 1 mondiale a su se sublimer pour gagner le titre, éliminant sa rivale lors des demi-finales. Si les deux joueuses jouent à leur niveau, le trône sera en jeu lors de l'US Open dans un mois et là, Sabalenka aura encore une occasion de passer devant. A l'heure actuelle, Swiatek domine les débats avec un peu moins de 500 points d'avance.