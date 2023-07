Dopage, suspension... Cette championne est sur le point de revenir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quelques jours après la fin de Wimbledon, l'attention est déjà portée vers l'US Open. Le quatrième Grand Chelem de l'année a déjà dévoilé ses listes d'inscription et plusieurs noms ont tapé dans l'œil. Parmi eux, celui de Simona Halep dans le tableau féminin, en pleine suspension en raison d'un contrôle positif à un produit interdit l'année dernière lors du tournoi new-yorkais.

Simona Halep est l'un des noms les plus connus des dix dernières années sur le circuit WTA. La Roumaine, ancienne numéro 1 mondiale et vainqueure de Roland-Garros et Wimbledon, est sous le coup d'une suspension après un contrôle antidopage positif lors de l'US Open 2022, où elle avait été éliminée au premier tour. Depuis cette terrible révélation, elle a toujours nié avoir pris un produit interdit. Après des mois d'interrogations, la Roumaine est sur la liste pour disputer l'US Open, signe qu'elle pourrait revenir très vite à la compétition.

Un dossier qui traîne

Au vu de son statut d'ancienne grande championne, l'affaire de dopage autour de Simona Halep est une mauvaise nouvelle pour le tennis. Mais au vu de sa réputation sur le circuit et auprès de son entourage, il n'y aucune chance pour qu'elle ait pris la moindre substance dopante. Depuis le début, c'est d'ailleurs ce qu'elle se tue à dire. « Je n'ai jamais consommé, en conscience, le moindre produit interdit. Le dopage ne fait pas partie de mon monde, mes valeurs sont celles d'un sport sain » déclarait-elle à Tennis Majors il y a quelques mois. Mais son dossier a traîné en longueur puisque la Roumaine aurait très vite apporté les preuves de son innocence à l'ITF qui les a rejetées. Après plusieurs audiences reportées, le retour de Simona Halep semblait prendre une éternité. Mais voilà une bonne nouvelle.

Tennis : Encore un joueur suspendu, les lourdes sanctions s'enchaînent... https://t.co/W3BeTSrXl7 pic.twitter.com/ShzTNTGqUC — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Retour à l'US Open ?

Toujours 54ème au classement ce lundi, Simona Halep a encore 1000 points en poche grâce à son titre au Canada l'an dernier. La Roumaine avait ensuite connu un mauvais résultat à l'US Open, où elle a disputé son dernier match sur le circuit pour l'instant. Mais dans les listes publiées par le Grand Chelem américain, le nom de Simona Halep est bien présent. Si aucune annonce officielle n'a été faite, l'ancienne numéro 1 pourrait faire son grand retour puisqu'il est impossible de s'inscrire pour un tournoi si l'on est suspendue.

Retour à l'entraînement, encore un indice

Depuis sa suspension, Simona Halep n'a jamais cessé de s'entraîner. Mais ces derniers jours sont assez significatifs : les vidéos s'enchaînent et la Roumaine s'entraîne sur dur. Avec autant d'indices, on se dit qu'elle pourrait bien être de retour dans un mois. Son audience à l'ITIA, l'agence internationale d'intégrité du tennis, a enfin eu lieu fin juin et visiblement, elle aurait reçu une excellente nouvelle.