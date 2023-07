Tennis : Djokovic humilié, son clan pète un câble

Baptiste Berkowicz

Quelques jours après sa défaite en finale de Wimbledon face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic fait parler de lui sans le vouloir. Le Serbe voit une polémique prendre de l'épaisseur après la réaction de son père à une déclaration d'un journaliste. Ce dernier a critiqué l'actuel numéro 2 mondial à propos de son record de finales perdues en Grand Chelem.

Djokovic n'est plus invincible à Wimbledon. L'actuel numéro 2 mondial a été battu le 16 juillet dernier en finale par Carlos Alcaraz. Cette défaite met fin à une série de 4 titres de suite sur le gazon londonien pour le Serbe. Ce revers a d’ailleurs marqué l’apparition d’un nouveau record pour Djokovic : il est celui qui a perdu le plus de finales de Grand Chelem (12).

Une polémique qui fait réagir le père de Djokovic

C’est en réaction à ce record que le journaliste monténégrin, Nebojsa Sofranac, a attribué un nouveau surnom à Djokovic au travers d’un post Facebook : « A lcaraz a donné un nouveau surnom à Novak. LOAT (loser of all time), pas moins de 12 finales perdues, le plus grand nombre dans l’ère ouverte, il est le « perdant de tous les temps » Une déclaration et un surnom qui n’ont pas vraiment plu au père de Nole, Srdjan Djokovic, qui ne s’est pas gêné pour répondre au journaliste dans des propos accordés au média serbe Republika : « Que Dieu aide cet homme. S’il peut même être aidé, et s’il veut vraiment dire tout ce qu’il a écrit » .

Djokovic déjà en quête d'un 24ème titre en Grand Chelem

Alors qu'il est devenu, en remportant l'édition 2023 de Roland Garros, le joueur avec le plus grand nombre de Grands Chelems de tous les temps, Novak Djokovic entend bien continuer sa domination. L'US Open 2023 qui se profile fin août est une nouvelle occasion pour le Serbe d'accentuer son avance sur son éternel rival : Rafael Nadal. Pour rappel, l'Espagnol doit reprendre la compétition à la fin de l'année seulement et compte 22 titres de Majeurs.