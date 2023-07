Tennis : Après Wimbledon, Carlos Alcaraz se lâche

Baptiste Berkowicz

Tout juste vainqueur de son premier Wimbledon après une finale dantesque face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz voit le monde du tennis s'enflammer. Le prodige espagnol s'est exprimé sur son statut de superstar acquis depuis plusieurs mois et le joueur de 20 ans ne cache pas sa difficile adaptation à sa nouvelle vie.

Malgré un premier titre en Grand Chelem lors de l'US Open 2022, Carlos Alcaraz semble avoir définitivement explosé auprès du grand public. Au terme d'une finale palpitante face à Novak Djokovic, le prodige espagnol est parvenu à remporter son premier Wimbledon.

« Je me sens gêné de me retrouver dans une situation où l’on porte ma valise »

Dans un entretien à La Vanguardia, Carlos Alcaraz s'est exprimé son nouveau statut et notamment les « privilèges » qui accompagnent la vie d’un joueur devenu star : « J’ai l’occasion de voyager de temps en temps dans des avions privés, sur des vols avec mon entourage. Mais parfois, je me sens gêné de me retrouver dans une situation où l’on porte ma valise, alors que je peux la porter moi‐même. Ou encore ces joueurs dont je vois que l’entraîneur porte leur sac de raquette…. Jusqu’à récemment, j’apportais moi‐même les raquettes au cordeur et je les cherchais aussi une fois qu’elles étaient prêtes. Ce sont ces détails qui rendent une personne humble, terre à terre ».

Un succès retentissant à Wimbledon

Lorsque Novak Djokovic est en lice dans un tournoi, le Serbe est d'ores et déjà érigé en grandissime favori. L'édition 2023 n'a pas dérogé à la règle. Néanmoins, le Serbe a du faire face au phénomène espagnol. Carlos Alcaraz, 20 ans, est parvenu à soulever le trophée du Grand Chelem londonien pour sa troisième participation dans sa carrière. Une performance majuscule qui confirme les promesses de ces derniers mois. Alors que l'US Open se profile fin août, le prodige espagnol semble déjà élevé au rang de favori pour le titre.