Wimbledon : Alcaraz fait une énorme révélation sur Djokovic

Alexis Brunet

Dimanche 16 juillet, Carlos Alcaraz a créé la sensation, en s'imposant en finale de Wimbledon face à Novak Djokovic. Un exploit tant l'Espagnol n'était pas spécialiste de la surface, alors qu'au contraire, le Serbe excelle sur gazon. Mais l'issue de la finale aurait pu être bien différente, et cela s'est joué à un détail selon le numéro 1 mondial.

L'affrontement que tout le monde attendait a finalement eu lieu. Après une demi-finale à Roland-Garros gâchée par la blessure de Carlos Alcaraz, l'Espagnol retrouvait Novak Djokovic, mais cette fois en finale, et à Wimbledon. Un match de titan entre les deux meilleurs joueurs du monde actuellement. C'est le jeune Murcien qui s'est imposé, un petit peu contre les pronostics.

Alcaraz a fait chuter la légende Djokovic

Il faut dire qu'à Wimbledon, Novak Djokovic était le grand favori à la victoire finale. Le Serbe avait gagné les quatre dernières éditions, et il en était déjà à sept titres depuis le début de sa carrière, à Londres. Le challenge était donc élevé pour un Carlos Alcaraz qui n'avait pas du tout la même expérience sur le gazon anglais. Pourtant, c'est bien l'Espagnol qui a pris sa revanche en cinq sets, et qui a ajouté un deuxième Grand Chelem à sa collection.

« Si je l’avais perdu… »