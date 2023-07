Wimbledon : Le clan Nadal hallucine devant Alcaraz

Baptiste Berkowicz

Alors que Carlos Alcaraz est sorti vainqueur d'un combat monstrueux face à Novak Djokovic en finale de Wimbledon, le monde du tennis s'enflamme pour le prodige espagnol. Toni Nadal, oncle et ancien entraineur du champion espagnol, n'a pas caché son admiration pour l'actuel numéro 1 mondial et lui promet une domination totale dans les années à venir.

Wimbledon tient son nouveau roi. Carlos Alcaraz est venu à bout de Novak Djokovic en cinq sets après 4h43 de lutte acharnée pour décrocher son premier Grand Chelem londonien. L'Espagnol de 20 ans tient toutes les promesses placées en lui depuis de nombreux mois. Le monde du tennis est unanime à propos de l'avenir radieux de l'actuel numéro 1 mondial.

Toni Nadal dresse des louanges à Alcaraz

Dans sa traditionnelle chronique pour El País , Toni Nadal a commenté la victoire de Carlos Alcaraz à Wimbledon, déjà le deuxième sacre en Grand Chelem pour l’Espagnol de 20 ans après l’US Open 2022. « Il a montré son esprit de compétition et a démontré qu’il était un grand champion. À l’exception de Djokovic, qui n’a plus beaucoup de temps devant lui, je ne vois aucun joueur sur la scène actuelle qui puisse arrêter l’ascension de Carlos », a estimé Toni Nadal.

Djokovic s'incline devant Alcaraz